千人遊行促律政司查梁振英UGL案　市民：法治漸消失對未來感絕望

律政司日前以證據不足及沒有利益衝突為由，決定不檢控前特首梁振英涉嫌收取UGL 5000萬元。「天下為公」聯同多名民主派立法會議員發起遊行，號召市民今（23日）上街，抗議律政司做法。 大會宣布，今日參與人數為1200人。有參與遊行的市民接受訪問時，一度激動落淚，直指香港的言論自由、法治逐漸消失，對未來感到絕望；又有市民認為，政府做法不妥，希望正視問題，徹查事件。

大會宣布，今日參與人數為1200人。（余俊亮攝）

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市民曾先生在接受訪問時，一度激動落淚， 「本來有嘅嘢變到冇，集體違法、違憲，搞到香港越嚟越亂」。他認為，香港的言論自由、法治正逐漸消失，「法官審案已經變質」，對香港未來亦感到絕望。談起律政司司長鄭若驊，他更直指其沒資格擔任司長一職，「佢自己都唔啱，點解要做？」

曾認為，港人要藉機會站出來，指出政府的錯處。「我哋本身嘅憲法係好好，點解要搞彎佢？」曾認為，遊行參與人數少，為此感到十分傷心，「你出嚟行，表達自己不同意法制的變質已足夠」。

律政司日前以證據不足及沒有利益衝突為由，決定不檢控前特首梁振英涉嫌收取UGL 5000萬元，多名民主派人士發起遊行，抗議律政司。（余俊亮攝）

市民林小姐亦批政府做法不妥，「（前特首）曾蔭權都係因公職人員行為失當入罪，點解梁振英可以逃之夭夭……淨係一個其心不正的律政司，僭建驊話無罪就無罪？」

林希望，政府能看到港人對法治的要求、期望，重新檢視整件事的程序。林說，特首林鄭月娥亦應站出來正視問題，且社會上有不同聲音指做法不妥，質疑是否應徹查事件。

市民劉先生亦認為政府做法不公道，「以往會搵專業人士（外間獨立法律意見）睇吓，今次冇」。劉期望，政府詳細交代事件，亦希望透過參與遊行，讓政府得知民意。至於鄭若驊在此刻休假，劉則認為做法有點「鬼祟」。