【UGL案】田北俊放狗　貼圖「#689」 ：人哋就係咁玩放生

前特首、全國政協副主席梁振英收取澳洲企業UGL 5000萬元，律政司上周二（12日）宣布不起訴他，此決定引發迴響，大律師公會昨天（21日）發聲明促請律政司尋求獨立意見，重新檢視不檢控梁振英的決定。 曾捐助民主黨立法會議員林卓廷調查梁振英的自由黨榮譽主席田北俊，今日（22日）在社交媒體貼放狗相，還特意標籤「#689」，稱「人哋就係咁玩『放生』，我就淨係可以放狗。」

田北俊上載放狗圖，暗示律政司放生梁振英。（截圖自田北俊Facebook）

就梁振英收受UGL五千萬，曾經講過「Anyone but CY」的田少，今年4月趁自由黨黨慶酒會即場扲荷包，交一張金牛(1000元)給當時在眾籌的林卓廷，以示支持查梁振英，成為當晚佳話。

可是，日前律政司決定不調查梁振英，田少就發揮抽水本色，今早在Facebook發文，上載他和三隻狗合照，他寫到「人哋就係咁玩『放生』，我就淨係可以放狗」，並標籤「#無眼睇 #689 」；又嘲律政司不檢控律政司司長鄭若驊大宅僭建，標籤「#鄭若驊放生鄭若驊 #放生祭 」，還引用廣東話歌《放生》的歌詞「#是我太過愛你願意放生你」。鄭若驊是否愛梁振英就不得而知，但田少就似乎很不滿他們了！