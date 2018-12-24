【港珠澳大橋】內地團分流漸見效　旅客改閒日訪港　過年料不逼爆

港珠澳大橋通車兩個月，初時吸引大量內地旅客慕名而來，惟交通配套尚未準備好 ，導致逼爆「東涌」，旅遊亂象頻生。及後兩地政府推出分流新措施，周末的東涌情況有所改善。而根據香港旅遊業議會記錄，不少內地旅客分流調整至星期一至五來港，12月上半月的平日，每日平均約56個內地團經大橋來港，比11月同期平日增加近3倍。 有立法會議員表示，因內地當局上月底推出多項措施，包括限售金巴團體票，及要求避開周末出團，加上多為長者報團，「幾時出行也沒有問題」，故刺激平日經大橋來港旅行團數量 。他亦預料，元旦及農曆新年等節日，內地訪港人數不會呈現「噴井式」增長。

入境處公布冬至（22日）出入境數字顯示，經港珠澳大橋出、入境人數，分別有逾4.1萬和逾2.6萬人次。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

假日團數降7% 閒日團數增3倍

旅議會表示，根據紀錄，12月首三個周末，即12月1日至2日、8日至9日 、及 15日至16日，分別有約600、640和700個內地訪港旅行團登記，合共約1,940團；當中約20%、400個內地團是經港珠澳大橋來港，比11月首三個周末，即11月3日至4日、10日至11日、及17日至18日，合共約有430個內地團經大橋來港，下跌7%。

雖然內地團經大橋來港，於12月首3個周末的數量較11月同期有所下跌，但事實上12月上半月的整體團數卻大幅增長。12月的首三個星期（12月1日至16日) ，共約有960個內地訪港團經港珠澳大橋來港，比11月首三個星期的約580團，上升約65%；若扣減首三個周末經港珠澳大橋來港團，只計算周一至周五的數字，則平均每日有約56團經大橋來港，比 11月同期平日每日約有15團，增加近3倍。

旅議會記錄顯示，12月首三個星期共約有960個內地訪港團，經港珠澳大橋來港，比11月同期增加65%。（資料圖片 / 陳百灝攝）

總幹事陳張樂怡指，議會至今共派出30人次前往東涌進行巡查工作，合共巡查了129個內地團，其中30個懷疑沒有本地導遊，21個懷疑沒有向旅議會登記，至於是否違反議會規，尚有待調查。

她又表示，政府與業界、直通巴士聯會及「金巴」營辦商等，一直保持密切聯繫，以完善交通安排。旅議會也向旅行社提供團體預訂直通巴士，和「金巴」的資料，並呼籲會員改往欣澳接團，以舒緩東涌區的擠迫情況。

姚思榮指，兩地政府就港珠澳大橋的旅客分流，推出多項措施，預料來臨的節假日，旅客數量相對穩定。（資料圖片 / 羅君豪攝）

大橋團客以長者為主 一至五團費更平利分流

旅遊界立法會議員姚思榮表示，大橋開通初始，大批遊客湧入東涌導致亂象頻生，故廣州市旅遊局上月發出《關於規範港珠澳大橋組團遊的緊急通知》，要求旅行社盡量不安排周末出行，而沒有出境旅遊資格的旅行社，則不可經營出境旅遊業務：「加上廣東省人口老化，好多內地團以老人家為主，他們本身很空閒，若平日的團費再便宜些，所以他們選擇平日來港也沒有問題。」

他續指，儘管大橋的旅遊需求量及組團空間很大，惟內地已採取出團登記制度，及大橋穿梭巴士 （俗稱「金巴」）實施限售措施，即珠海來港的遊客須預先透過微信購票，不可現場購票，相信 「逼爆」口岸車站及東涌的情況會有所改善：「元旦、過年的旅客數量會相對穩定，不會出現噴井式增長。」