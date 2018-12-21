【冬季流感】醫管局運作總經理：未到高峰服務量已緊張　回不到氣

流感病毒活躍度持續上升，醫院管理局預計流感高峰期會於明年1月左右來臨。醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯今(21日)指，今年預先向各醫院聯網撥款的5億元，主要用作加開短期病床，而周年計劃中預計加開的500張病床，就會分配250張至內科，50張至急症室。 根據公院最新數據，本月20日的內科病床整體佔用率達106%，逼近對上一個年度的平均比率（107%）。 醫管局老人科小組委員會主席莫俊強醫生就強調，人口老化對本港是大挑戰，在未來情況會更難處理，故宣布多項支援長者的措施，尤針對社區層面，盼透過加強社區服務而降低長者重覆入院率。

聯合醫院急症室有不少病人候診。(盧翊銘攝)

張子峯指，在周年計劃中會加開500張病床，當中一半是內科病床，即約250張；一成就是急症室病床，即約50張。(李澤彤攝) 醫管局今舉行新聞發布會，闡述公立醫院因應寒冷天氣和流感高峰期臨近所採取的應變措施。醫管局已在今年10月預先向各醫院聯網撥款約5億元，張子峯指主要用於加開短期病床，「每張床要投入很多資源，如(需發放)特別酬金、聘請兼職、購買儀器等。」而因應冬季流感高峰期而加開的580張病床中，有200張會分配至九龍中、新界東這兩個醫院聯網。 被問到今年度將增加的200名醫生的分布，張子峯指，在周年計劃中會加開500張病床，當中一半是內科病床，即約250張；一成就是急症室病床，即約50張，醫生亦會因應病床分布去分配，故以內科醫生較多。

聯合醫院急症室有不少病人候診。(盧翊銘攝)

「令我們回不到氣 有滯留及轉院困難」

張子峯承認，未到流感高峰期，但公院服務量已十分緊張，他指，由本周一至本周四，每天平均有1000名病人由急症室轉入內科病房，服務量急增，「其實每天800多人已好辛苦，非長者病人要4、5日才能流轉一次，長者就更長時間，令我們回不到氣，有滯留及轉院困難。」

公立醫院預計明年初踏入流感高峰。(盧翊銘攝)

醫管局老人科小組委員會主席莫俊強醫生就強調，人口老化對本港是大挑戰，在未來情況會更難處理，故宣布多項支援長者的措施，尤針對社區層面。 (李澤彤攝) 本月20日的整體內科病床佔用率為106%，合共有11間醫院達到或超過100%。最高病床佔用率是伊利沙伯醫院，達119%，其次是明愛醫院佔118%，第三是聯合醫院的117%。而同日的急症室求診人次是6176人，經急症室入內科病房達1091人次。 2017/18年度的冬季服務高峰期，平均每天急症室首次求診人次為5,719，經急症室入內科病房人次是965，內科住院病床佔用率達107%。而17/18年度的夏季服務高峰期，平均每天急症室首次求診人次為6069，經急症室入內科病房人次是1006，內科住院病床佔用率達110%。張子峯指，根據過去服務高峰期時的數字，平均每天需加開1800張短期及臨時病床，「超出盛載量很多」。

醫管局病床情況。 (香港01製圖)

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