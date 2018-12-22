【非洲豬瘟】港豬農反對只殺屠房病豬同批次豬隻　將諮詢法律意見

非洲豬瘟「殺入」廣東省豬場後，威脅漸逼近本港。食物及衞生局本周四（20日）公布應對方案，稱倘有本地豬場的豬隻染病，將撲殺全個豬場的豬，一隻不留；惟屠房一旦有豬中招，做法則較內地寬鬆，只會殺同一批次的豬，其餘在場而批次不同的的無病豬隻，會照劏照賣，與內地全部銷毀不同。 本港養豬業界狠批局部殺豬的措施不可接受，形容做法對本地養豬業將有「毀滅性災難」，直斥港府「只叫我哋加強防疫，自己在社區放病毒」，透露業界將諮詢法律意見，不排除有進一步行動。

香港禽畜業聯會副主席林榮源直言，食衞局、漁農自然護理署應對非洲豬瘟的措施不可接受。（張浩維攝）

香港禽畜業聯會副主席林榮源接受《香港01》訪問直言，食衞局、漁農自然護理署的措施不可接受，認為港府應暫停讓爆發非洲豬瘟的內地省份的豬隻輸港；而上水屠房若有病豬，亦應撲殺全場的豬，而非只殺涉事豬場的豬，否則可殃及池魚。他說起來甚氣憤：「不停叫我哋做防疫，保護自己個農場，但你就不停有（內地）豬運嚟香港，社區好大機會有此病毒。即係我哋保護自己，你就喺出面不停放病毒！」

食物及衞生局局長陳肇始（左四）在12月20日召開跨部門會議，就非洲豬瘟疫情的最新發展，聽取食物環境衞生署和漁農自然護理署的最新匯報。（政府新聞處圖片）

不停叫我哋做防疫，保護自己個農場，但你（政府）就不停有（內地）豬運嚟香港，社區好大機會有此病毒。即係我哋保護自己，你就喺出面不停放病毒！ 香港禽畜業聯會副主席林榮源

漁護署署長梁肇輝（第二排右二白衫者）指本地養豬業規模小，與內地有別。（資料圖片／政府新聞處圖片）

病毒可能潛藏在豬場泥土 恐中招豬場難翻身

在元朗錦田開設5萬平方呎豬場的林榮源解釋，現時並沒有預防非洲豬瘟的疫苗，當本港屠房推售貎似健康、或在潛伏期的豬隻，非洲豬瘟病毒便可能在社區傳播，最終或傳至本港豬場，感染健康豬隻，對本港養豬業而言是「毀滅性災難」。出事豬場需要起碼幾個月停業消毒，但復業再可賣豬需時兩年以上，期間亦不保證重過太平日子，他憂慮地說：「病毒可能潛藏在泥土、灰塵，到時可能又要停業。」他稱復業相當困難，沒有人會再冒險。他坦言養豬業不會希望接受殺豬賠償金，而是希望港府為業界把關，防止豬瘟疫症殺入香港。

林榮源明言業界將有不合作運動，當漁護署巡查，或拒絕提交藥物使用情況、豬隻數量等資料。業界又正聯絡律師諮詢法律意見，不排除有進一步行動。

被傳媒問及豬隻是否有機會在屠房交叉感染，食物安全專員何玉賢（右）表示有這個可能，但可能性很低，解釋稱豬隻在屠房時停留時間短，一般1至2日已上屠宰線處理，但非洲豬瘟需要3日才能發病，他認為，豬隻如在3天潛伏期內被屠宰，並不會染病。（資料圖片／林若勤攝）

漁護署署長：無需要銷毀屠房所有豬

食物及衞生局局長陳肇始日前發新聞稿稱，非洲豬瘟並不涉及食物安全問題，但基於防控疫病傳入本地養豬場的需要，若豬隻被驗出帶有非洲豬瘟病毒或來自涉及疫情的養豬場，會將該些豬隻銷毀，防止該等豬隻流出市面。

漁護署署長梁肇輝接受傳媒訪問時亦指，看不到原因需要銷毀屠房內所有豬隻。梁肇輝又指，本港防疫措施與內地有異，原因是內地是農業大國，而本港養豬業規模細，當局是按風險提出相應措施，強調只銷毀屠房內與豬病同批次的豬隻，是諮詢過本地及海外專家意見。