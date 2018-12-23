【非洲豬瘟】政府擬定銷毀安排　發病豬場已送屠房豬隻全殺

非洲豬瘟於內地多個省市爆發，並已「攻入」粵西佛山和珠海，本港政府部門嚴陣以待。截至本月20日，漁農自然護理署化驗所共處理了七宗非洲豬瘟病毒測試個案，涉及31個樣本，結果皆呈陰性。 政府發言人表示，如有本地豬場發現有豬隻染病，將銷毀全場豬隻；有關豬場在發現豬隻感染96小時前，如曾送豬隻往屠房，所有來自同一豬場的豬隻，不論是否已受感染或發病，也會被「連坐」全數銷毀。不過屠方內其他本地及內地活豬，會被如常屠宰，在確認適合供人食用後推出市場。

非洲豬瘟已「殺入」廣東，本港當局已擬定應對方案。（資料圖片）

發病豬場3公里疫區內其他豬場不能出豬

政府發言人表示，漁護署參照了內地等國家及國際機構，應對非洲豬瘟的防控指引以及本地養豬業情況，擬訂了本港出現豬隻感染非洲豬瘟的應急方案。根據擬訂機制，如本港有豬場發現豬隻感染非洲豬瘟，該豬場內的豬隻將全被銷毀，並須進行徹底的清潔及消毒，及在獸醫檢驗及滿意後，才能重新引入豬隻恢復營運；同時漁護署會封鎖有關豬場3公里範圍內其他豬場，禁止豬隻進出，並進行密切監測，如發現有豬隻感染非洲豬瘟，有關豬場的豬隻亦會被全面銷毀。

政府發言人：豬隻留屠房不足兩周 互相感染風險低

當局亦會追蹤發病豬場已出豬隻去向，如有關豬場在發現豬隻感染非洲豬瘟前96小時曾有豬隻送往屠房，來自該養豬場的豬隻，不論是否已受感染或發病，將被全部銷毀。發言人表示，所有在屠房其他入口和本地活豬隻，須經過宰前和宰後的檢驗檢疫，確保豬隻健康及適宜供人食用，方可供應市場。

發言人稱，屠房現時已採取嚴密的生物保安措施，包括對屠房及進出車輛進行淸潔及消毒，以豬瘟病毒在屠房內傳播或經由相關車輛傳染給本地養豬場的豬隻。非洲豬瘟的病毒潛伏期最少為96小時，由於豬隻在屠房內一般只會逗留不多於兩天便被屠宰，強調豬隻互相感染而發病的機率甚微。

發言人又說，屠房現時已採取嚴密的生物保安措施，包括對屠房及進出車輛進行淸潔及消毒，以有效預防非洲豬瘟病毒在屠房內傳播或經由相關車輛傳染給本地養豬場的豬隻。（資料圖片）

31個樣本化驗皆呈陰性

發言人表示，漁護署及食物環境衞生署會在本地養豬場、生豬進口口岸及屠房檢查豬隻，並從懷疑感染非洲豬瘟的豬隻抽取樣本進行測試，而關豬隻批次會被扣留。漁護署化驗所可於數小時內完成快速基因篩檢測試，如結果呈陽性，會進行確定測試，並於24小時內提供正式測試報告。截至12月20日，化驗所共處理了七宗非洲豬瘟病毒測試的個案，涉及31個樣本，結果皆呈陰性。

漁護署自本年8月開始就本地豬場採取了以下措施： (a) 以不同的形式，如研討會及提示信等，向業界及各豬場負責人發放有關防範非洲豬瘟的訊息，提高他們對疫病的防範意識，要求他們實施良好的生物安全措施，如嚴格控制車輛和人進入豬場，及加強清潔和消毒進出豬場的車輛和人員； (b) 暫停從國內引入種豬； (c) 修改養豬場牌照條例，並基於業界實際運作需要（如部分養豬戶需購置有關器材）予以寬限期，養豬場將於明年1月12日起禁止使用廚餘、餐餘或一切含有或曾經接觸豬肉或豬肉產品的食物殘餘作為飼料； (d) 加強巡查所有豬場，確保農場妥善實施良好的生物安全措施和豬隻沒有感染非洲豬瘟才可運出農場銷售； (e) 擬訂非洲豬瘟的監測及應急方案； (f) 提供助政資助及貸款，協助農友採購加強生物保安的設施，如高壓噴槍及轉用人工飼料所需設備等。

漁護署將晤活豬業交代銷毀豬隻賠償安排

漁護署正密切留意非洲豬瘟在內地的情況，並會與其他政府部門商討會否就非洲豬瘟相關的應變進行不同形式的演習。署方自本年8月開始，一直與養豬戶及業界代表保持聯絡，包括在過去兩天就業界的關注事項進行溝通，將會於短期內與業界會面，詳細介绍擬訂的應變方案和有關考慮因素，以及銷毀豬隻的賠償安排等。