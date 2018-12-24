【沙中線】港鐵顧問改標準　不達標鋼筋減至1枝　田北辰批搬龍門

沙中線紅磡站工程接連傳出醜聞，港鐵自本月10起開始鑿牆，在已抽驗10枝鋼筋中，有6枝不達標，最離譜的一枝僅約6毫米絞牙扭入螺絲帽，根據螺絲帽生產商人和科技訂下的安裝標準，要至少扭入37毫米才及格。 港鐵今日（24日）會見傳媒，港鐵委聘的獨立專家顧問工程師嚴建平表示，鋼筋一般有10個絞牙，只要將6個扭入螺絲帽，其承托力就已經符合安全要求，與鋼筋供應商人和科技訂下的標準有異。根據嚴建平今日訂下的標準，只有一枝鋼筋不及格。 不過有土木工程師表示，過往其他工程的鋼筋，雖然完全扭入螺絲帽，但都未能屋宇署的拉力測試，批評如果只扭入6個絞牙，根本就無法保證是否安全，「如果唔扭入去都安全，咁（港鐵）就唔使再驗啦」；亦有立法會議員批評，港鐵此舉是「搬龍門」，為提高及格率鋪路。

嚴劍平（左）今日表示，每枝鋼筋只要提供529Mpa拉力，就有足夠強度提供承載力，即扭入六圈絞牙就已安全。（洪嘉徽攝）

六枝綱筋扭入不足40毫米 最差只扭入6毫米

根據屋宇署標準，鋼筋應扭入至少40毫米，即只可外露兩個扭紋的間距。翻查路政署網站，現時已公布檢驗結果的螺絲帽共10個，由於港鐵使用的「陣列式超音波檢測方法」，容許測試量度有3毫米誤差，換言之，如儀器量度的讀數少於37毫米，就等於不及格。按此標準，現時有6枝鋼筋未達標，其中1枝更只扭入6毫米絞牙。港鐵常務總監金澤培今日表示，該鋼筋在任何標準下，施工質量都肯定不及格。另外，10枝鋼筋中有3枝可能是安裝了B類鋼筋，每枝有22個扭紋，其安裝準則是最多外露12個扭紋。

螺絲帽生產商人和科技的資料顯示，每扭入一圈螺絲絞牙，就有約100MPa拉力。嚴劍平今日表示，有每枝鋼筋只要提供529MPa拉力，就足夠強度提供承載力，符合結構安全，換言之，即扭入六圈絞牙就已安全。

資深土木工程師倪學仁表示，過往有鋼筋完全扭入螺絲帽，但都不能通過拉力測試。（資料圖片） 倪學仁：過往有完全扭入都未能通過屋宇署測試 若按照嚴劍平的最新標準，就只有僅扭入6毫米的一枝鋼筋未合符標準，其餘都安全，即由原本6枝不及格，銳減至1枝。不過資深土木工程師倪學仁表示，如只扭入6圈絞牙，並不能確保有足夠拉力通過屋宇署的測試，過往曾有鋼筋即使完整扭入螺絲帽，但都不及格。 倪學仁解釋，雖然人和科技指完全扭入十圈螺紋可產生1003MPa 的設計承載力，但這只是其最高承載力，並不一定可達到，鋼筋的質量、材料都可影響其承載力，因此設計承載力會遠高於屋宇署標準；而人和亦會要求安裝時扭入全數螺紋，不會只要求扭入部分圈數，「如果唔扭入去都安全，咁（港鐵）就唔使再驗啦」，又稱「無人保證到扭入6圈都安全」。

田北辰認為是「搬龍門」，為提高及格率鋪路。（資料圖片）

田北辰：港鐵「搬龍門」旨在提高及格率

實政圓桌立法會議員、九鐵前主席田北辰認為，港鐵此舉是「搬龍門」，是為提高及格率鋪路。他又指，過往屋宇署在高鐵站就相類似螺絲帽作拉力測試時，即使扭入全部絞牙，但其承載力只有大約600MPa，只剛好符合屋字署標準。他擔心如果按照港鐵所指的扭入六圈，拉力測試很大機會不及格，會低於600MPa。

田北辰又指，醜聞揭發至今，社會都是關注鋼筋是否有鋼筋被剪，認為港鐵應扭出鋼筋檢驗，而非單憑超音波檢測了解扭入多少。對於嚴劍平指扭出鋼筋是「極破壞性」，會破壞石屎，他認為是匪夷所思，因為現時已將石屎鑿爛。