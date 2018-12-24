【沙中線】供應商稱螺絲帽有10圈　正確做法應完全扭入

港鐵沙中線紅磡站至今檢測了10支鋼筋中，有6支絞牙扭入螺絲帽的長度不達標。負責該站擴建月台螺絲帽供應商「人和科技」昨日（23日）發出新聞稿指，沙中線工程項目使用的第二型螺絲帽直徑為40毫米，根據鋼筋設計，鋼筋的螺紋長度為44 毫米，或鋼筋螺絲頭有10 圈完整螺紋，在正確安裝後，鋼筋螺絲頭的10圈螺紋應完整扭入螺絲帽。不過，供應商未有透露，工程中是否已符合屋宇署的品質監督計劃。

沙中線紅磡站工程施工質量屢被揭有問題。（資料圖片）

人和科技控股有限公司表示，在沙中線使用的第二型螺絲帽直徑為40 毫米。根據鋼筋設計，鋼筋的螺紋長度為44 毫米，或鋼筋螺絲頭有10 圈完整螺紋，強調「正確的安裝方法是將鋼筋螺絲頭的10圈螺紋完整扭入螺絲帽。」

供應商解釋，其螺絲帽裝配設計，是利用螺絲頭扭入螺絲帽的螺紋產生承載力，以直徑40毫米的螺絲帽為例，完全扭入10圈螺紋，可產生1003 MPa 的設計承載力，大約相等於鋼筋指定屈服強度 500 MPa的一倍，指出該承載力遠超過就該款螺絲帽定下的 625 MPa 的要求。而這些額外安全緩衝承載力，可讓工程師應付不可預見的情況時，有調整空間，指出在地底建築工程較常見。

供應商又以螺絲帽扭入6圈螺紋為例，指出可提供600 MPa 的設計承載力，雖略低於屋宇署要求，但仍超過鋼筋的指定屈服強度。