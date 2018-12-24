入境處解釋拒林昶佐來港　稱需特殊技能　何韻詩：練隱形先好申請

歌手何韻詩本月舉行演唱會，並邀請台灣著名重金屬樂團「閃靈」赴港演出，惟因入境處未批出工作簽證，令相關演出需取消。何韻詩今日（24日）在Facebook貼文，並貼出入境處的信件回覆，指「閃靈」主唱兼台灣立委林昶佐（Freddy）終於收到入境處回覆，並正式拒絕批出工作簽證。 信中提及，處方考慮批出簽證時，要需考慮申請者是否具備香港所需而又缺乏的特殊技能、知識及經驗。信中提及，由於林不符要求，故拒絕批出簽證。何韻詩批評：「練定隱形啊、分身術啊、時空轉移等等特異功能先好嚟申請工作證喇。」

何韻詩指出，「閃靈」主唱林昶佐（Freddy）終於收到入境處回覆，並正式拒絕批出工作簽證。（何韻詩Facebook截圖）

入境處：申請人要具備香港缺乏的特殊技能 林昶佐不符要求

何韻詩在其FACEBOOK專頁，張貼出入境處對台灣閃靈樂隊主唱林昶佐簽證申請的回覆。信中提及，工作簽證申請人要具備香港所需而又缺乏的特殊技能、知識及經驗。同時，處方亦要考慮申請人的報酬、褔利，是否與本港專才的市場薪酬相若等。

信中又指，基於上述考慮後，由於林不符要求，故拒絕批出簽證。

只得主唱獲回覆 樂團其他成員未獲回應

何韻詩又指，現時只得林昶佐收到歲方回覆。至於樂隊其他成員，仍然未獲處方答覆。

她在文中批評，按照上述原則，全港的所有工作證都應該取消，她又說：「原來只要你無香港境內不存在嘅技能或知識經驗，你都唔洗旨意攞到簽證。咁各位外籍人士由而家開始記得練定隱形啊、分身術啊、時空轉移等等特異功能先好嚟申請工作證喇。」