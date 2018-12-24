【沙中線】運房局駁斥港鐵顧問扭六圈論　重申最多兩個扭紋外露

沙中線紅磡站工程接連傳出醜聞，港鐵今日（24日）會見傳聞交代鑿石屎情況，港鐵委聘的獨立專家顧問嚴建平表示，鋼筋絞牙只需扭入螺絲帽六圈就符合承重要求，與政府及螺絲帽供應商所述的不同。 運輸及房屋局晚上發新聞稿重申，正確安裝螺絲頭的準則，為螺絲頭最多外露兩個扭紋；以及螺絲頭扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米。

本月10日，港鐵正式鑿開紅磡站石屎。（資料圖片／盧翊銘攝）

嚴建平今日表示，每枝鋼筋只要提供529Mpa拉力，就有足夠強度，符合結構安全，而根據人和科技資料，每扭入一圈螺絲牙，就有約100Mpa拉力，換言之，扭入六圈就已經達標。

不過運房局重申，根據螺絲帽供應商人和科技的資料，正確安裝螺絲頭的準則，應為螺絲頭最多外露兩個扭紋；以及螺絲頭扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米。運房局續稱，港鐵使用的「陣列式超音波檢測方法」，其測試誤差為3毫米，換言之，如果儀器量度的讀數，少於37毫米會被視作不達標，承建商應根據此準則安裝螺絲頭與螺絲帽。

港鐵今日會見傳媒交代沙中線紅磡站事宜，港鐵獨立專家顧問嚴建平（左）指鋼筋絞牙只需扭入螺絲帽六圈，而非至少八圈。。（洪嘉徽攝）

運房局：保留追究港鐵及承建商法律責任

運房局又指，根據港鐵與政府就沙中線簽訂的委託協議，政府委託港鐵以項目管理人的身份負責工程的設計、建造和試運行，港鐵須確工程達至一個專業而在合理的期望下，應所具備的技能和監督水平，包括確保工程質量達到標準。根據委託協議，與港鐵簽訂工程合約的承建商，包括禮頓，均須與政府簽訂附屬契約，當中訂明承建商在違反工程合約時，政府與承建商之間的法律責任和權利，政府會視乎是次事件的調查結果，保留一切追究港鐵及承建商的權利。

運房局亦稱，港鐵於第三階段分析紅磡站安全結構時，應利用首兩階段獲得的月台建造細節、工程質量，以及考慮供應商所提供的技術數據等資料作結構分析，以確定月台結構的安全，及是否需要加固工程，政府相關部門會嚴格把關。