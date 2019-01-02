【人口老化】房協「居家安老」計劃成效正面　學者促推至全港公屋

面對本港人口老化，房協早前推出計劃，配合家居環境、健康護理及社區支援，達致長者「居家安老」。房協至今在轄下20個出租屋邨推行的「樂得耆所」居家安老計劃，並提供「長者安居樂」住屋計劃。為檢視上述計劃成效，房協早前委託香港大學就上述計劃進行研究。 調查發現，「樂得耆所」居家安老計劃可減少長者入住安老院舍意欲，其中使用急症室的百分比，亦由逾30%減至24%。至於「長者安居樂」，雖然受訪長者的平均年齡為80歲，但他們評估自身健康狀況時，分數亦與70歲長者相若。有學者認為，報告結果正面，「居家安老」應擴展至全港不同屋邨。

房協推出「樂得耆所」居家安老計劃，健康村是其中一條進行研究的屋邨。（房協圖片）

港大就「樂得耆所」進行研究，並於四年間研究了12條房協出租屋邨、約千名長者，以了解他們接受服務後的身心轉變。「長者安居樂」研究則於2016年開展，訪問房協轄下屋邨170名長者居民。

長者跌倒次數減少4個百分點

房協夥拍約280個政府部門、社福團體等，推出「樂得耆所」居家安老計劃，為長者居民提供服務及關懷網絡。每個屋邨駐有一名社工及一名支援人員，另外亦有職業治療師協助。至今已於轄下 20 個出租屋邨全面推行。

調查發現，撇除健康村外，計劃不單減少長者入住安老院舍意欲、具抑鬱症狀的百分比，跌倒次數亦由約20%減至不足16%；而使用急症室的百分比，亦由逾30%減至24%。報告又指，計劃可增加長者對居住環境的滿意度、參與活齡活動的次數等，更能令認知表現未受影響長者百分比上升。

將軍澳樂頤居屬「安居樂」計劃。（資料圖片） 受訪平均年齡80歲 健康較70歲好 「長者安居樂」住屋計劃為中產長者而設，居住同時會提供康樂設施及醫療護理，兩個試驗項目為樂頤居及彩頤居。 相對於平均年齡為70歲的部分「長者安居樂」輪候者，雖然「長者安居樂」受訪長者的平均年齡約80歲，但兩者對自身健康狀況平均值同樣為3.4（以5分為滿分）。同時，生活質素，甚至住屋的社交支援網絡規模等，都較年輕他們十年的受訪輪候者佳。

港大社會工作及社會行政學系系主任林一星指出，應擴展「居家安老」模式至其他屋邨。（王潔恩攝）

港大社會工作及社會行政學系系主任林一星指出，在調查過程中，不少長者都大讚計劃令他們感「安心」。他舉例，在「長者安居樂」計劃下，即使燈泡壞掉，會有專人為長者服務，毋須他們親自更換。

應擴展「居家安老」模式至其他屋邨

林一星表示，對調查結果感到正面。他解釋，報告證實相關計劃可改善長者身心健康。他又指，若只計照顧費用，現時政府每月支付每位安老院長者的費用約1.9萬元。他認為，上述項目可減少長者入住安老院的意欲，有助減少政府財政負擔。

他又指，房協現時只得20條出租屋邨，在香港公屋僅屬「細戶」，建議所有公屋屋邨採用「居家安老」模式，包括配備長者休息室，並為中等收入長者獨立新建長者屋。