【非洲豬瘟】惠州博羅縣爆疫情　全縣四間供港豬場未知是否涉事

內地非洲豬瘟持續蔓延，廣東省繼珠海市和廣州市後，惠州市博羅縣亦有豬場的豬隻感染非洲豬瘟，是一周內廣東省第3個城市「淪陷」。 據中國海關總署內地供港澳活豬註冊養殖場名單，惠州市共有7間供港澳活豬註冊養殖場，當中4間更位處於博羅縣。《香港01》正向食環署了解，今次爆發非洲豬瘟疫情的豬場是否供港澳活豬註冊養殖場。

內地非洲豬瘟疫情擴大，已逼近香港。（張浩維攝）

農業農村部新聞辦公室今日下午(25日)發布，廣東省惠州市博羅縣一養殖戶發生非洲豬瘟疫情，目前該養殖戶有90隻生豬，當中有11頭發病，另有11頭死亡，公報未有披露豬場位置及名稱。

據中國海關總署最新公布的內地供港澳活豬註冊養殖場名單，截至12月18日，惠州市共有7間供港豬場，當中4間更位處於博羅縣，與最新爆發疫情的豬場位於同一個縣，分別是「惠州市惠興源農業開發有限公司」、「惠州市華奮農牧有限公司蓮花山豬場」、「博羅縣泰美畜牧有限公司」、「惠州市泉新農牧有限公司」。