【非洲豬瘟】惠州博羅縣爆疫情　全縣四間供港豬場未知是否涉事

撰文：鄭翠碧
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內地非洲豬瘟持續蔓延，廣東省繼珠海市和廣州市後，惠州市博羅縣亦有豬場的豬隻感染非洲豬瘟，是一周內廣東省第3個城市「淪陷」。
據中國海關總署內地供港澳活豬註冊養殖場名單，惠州市共有7間供港澳活豬註冊養殖場，當中4間更位處於博羅縣。《香港01》正向食環署了解，今次爆發非洲豬瘟疫情的豬場是否供港澳活豬註冊養殖場。
內地非洲豬瘟疫情擴大，已逼近香港。（張浩維攝）
農業農村部新聞辦公室今日下午(25日)發布，廣東省惠州市博羅縣一養殖戶發生非洲豬瘟疫情，目前該養殖戶有90隻生豬，當中有11頭發病，另有11頭死亡，公報未有披露豬場位置及名稱。
據中國海關總署最新公布的內地供港澳活豬註冊養殖場名單，截至12月18日，惠州市共有7間供港豬場，當中4間更位處於博羅縣，與最新爆發疫情的豬場位於同一個縣，分別是「惠州市惠興源農業開發有限公司」、「惠州市華奮農牧有限公司蓮花山豬場」、「博羅縣泰美畜牧有限公司」、「惠州市泉新農牧有限公司」。
7間位於惠州市的供港澳活豬註冊養殖場及地址，有*號的為位於惠州市博羅縣：
*1. 惠州市惠興源農業開發有限公司
地址：博羅縣石壩鎮羅洞村流洞青塘
*2. 惠州市華奮農牧有限公司蓮花山豬場
地址：惠州市博羅縣柏塘鎮洋景村
*3. 博羅縣泰美畜牧有限公司
地址：惠州市博羅縣泰美鎮樓下村
4. 龍門暉泰畜牧實業有限公司
地址：廣東省惠州市龍門暉泰畜牧實業有限公司龍江場
5. 惠州市家興畜牧有限公司
地址：惠州市惠城區橫瀝鎮馬坌村
*6. 惠州市泉新農牧有限公司
地址：惠州市博羅縣泰美鎮芹塘村
7. 湖南新五豐股份有限公司惠州分公司
地址：惠州市惠城區汝湖鎮仍北村