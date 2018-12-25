【非洲豬瘟】廣東省6供港養豬場暫停供港　湖南1養豬場解封

內地非洲豬瘟持續蔓延，廣東省更在一周內連爆兩宗疫情。中國海關總署今日更新公布的「內地供港澳活豬養殖場名單」顯示，再有6個供港養豬場因非洲豬瘟疫情暫停供港，全部位於廣東省，另有1個湖南養豬場己恢復供應。

廣州省一周內連爆兩宗非洲豬瘟疫情。（資料圖片）

海關總署今日公布的「內地供港澳活豬養殖場名單」顯示，再有6個位於廣東省的供港養豬場暫停供港，當中3個位於珠海，2個位於中山，1個位於廣州，均被標注為「非洲豬瘟疫區鄰近縣（市、區）」，包括：

珠海市祥和農牧有限公司 珠海江良食品有限公司黄楊山豬場 廣東省珠海糧油食品進出口有限公司斗門豬場 中山市白石豬場有限公司 中山廣食農牧發展有限公司 廣州市白雲區鍾落潭茅崗良種豬場

此外，早前因非洲豬瘟疫情暫定供港的湖南養豬場「寧鄉威寧農牧有限公司」，因鄰近的疫區已解除封鎖，現時已獲准恢復活豬供港。

廣東一周內連爆兩宗疫情

自今年8月初在遼寧爆發全國首宗非洲豬瘟以來，疫情在國內持續擴散，至今已在23個省級行政區爆發。本月19日，珠海爆發廣東省首宗疫情，全市撲殺近1598隻活豬；22日，廣州爆發廣東省第二宗疫情，6027隻活豬被撲殺。

非洲豬瘟在廣東省接連發生，引起外界憂慮供港活豬會否受影響。更有業界人士向《香港01》透露，昨日（24日）早上有一頭內地供港生豬在運送過程中死亡，整車約120隻豬隻未抵達深圳清水河供港活畜中轉倉前，已需要原車退回內地，據了解涉事豬場位於廣東省，但並非珠海市內。

此外亦有網傳資料顯示，東莞市一間食品公司發出「緊急通知」，因疫情令全廣東省禁止活豬跨市調運，該市「無豬可殺」，無法提供活豬，呼籲客戶調整菜式。內地《智通財經》亦報道指，由於深圳沒有生豬養殖基地，接政府肉聯廠通知，從12月25日開始停止供應新鮮豬肉，何時重新供應需等待通知。