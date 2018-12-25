共享單車推優惠搶客　ofo、locobike用戶聖誕假期免費踩車

聖誕假期展開，本港的共享單車公司趁機推出多項優惠吸客。內地共享單車公司ofo將明日（26日）拆禮物日列為免費日，用戶可享全日免費任踩。另一間本港共享單車公司locobike亦推出為期三日的免費踩車期，由平安夜（24日）開始直至明日。

內地共享單車公司ofo推出多項聖誕優惠，當中用戶可於周三（26日）免費踩單車，每次不得超過兩小時，及必須繳交按金或使用免按金方案充值。另外，用戶於本周使用ofo的次數累積3次，均可獲贈1程。ofo亦推出相片招募活動，由即日起至明年1月6日，只要訂閱ofo的Facebook或 Instagram 專頁，並分享內有 ofo 單車的相片，及標註＠ofohongkong及#ChangeWithOFO，即可獲得1天的ofo卡一張。

共享單車locobike推出聖誕用戶免費踩車三日。(資料圖片)

而另一間本港共享單車公司locobike，則推出為期三日的免費踩車期。由24日起至26日，用戶可免費踩單車。不過如為非免按金方案用戶，則需先繳交按金。

內地共享單車公司ofo日前曾傳出財困。（資料圖片）

共享單車於本港營運逾一年以來，多間公司湧現市場，不過共享經濟的營運模式則屢被質疑。本港首間共享單車Gobee.bike於今年7月宣布清盤，結束本港業務；而來自內地的ofo早前亦傳出陷入財困危機，大批內地用戶無法退還按金，涉額高達10億元人民幣。