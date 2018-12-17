【消委會】共享單車投訴增24倍　Gobee.Bike結業令個案暴升

共享單車近年於本港市場冒起，惟其營運方式及服務質素亦有惹人詬病之處。消委會表示，今年1至11月共接獲198宗有關共享單車服務投訴，當中有105宗與已結束本港業務的Gobee.Bike有關，投訴個案較去年同期上升約24倍。
消委會指出，接獲不少投訴個案涉及租單車款項爭議，加上有公司今年突然結業，使部份消費者未能退回剩餘充值額等，引起不滿。消委會建議，營辦商應於手機應用程式內提供清晰收費選項及詳細服務條款等，而消費者亦不宜存放過多充值額以保障自己。
消委會表示，就租單車款項爭議截至今年11月，共接獲198宗投訴個案，當中有105宗與Gobee.Bike有關，佔投訴個案53%。
此外，根據去年同期數據，消委會只收到8宗共享單車投訴，即今年較去年大增約24倍。
消委會表示，今年1至11月共接獲198宗有關共享單車服務投訴，當中有105宗與已結束本港業務的Gobee.Bike有關。（資料圖片）
公司結業未能退回剩餘充值額
消委會指出，投訴個案不乏涉及扣款等問題。例如有一個個案，市民李太今年5月透過手機應用程式登記某公司的共享單車服務，先後以信用卡繳付299元按金及充值100元，她隨後於一小時內嘗試啟動至少5部單車，惟均未能正常運作，並即時發電郵要退還所有款項及結束戶口。
然而，她靜待20天無果，期後向消委會求助，奈何在跟進期間公司突然在7月宣布結業清盤。公司表示，一般會退回按金給客戶登記的信用卡戶口，但重申合約條款已註明充值額屬公司財產，不予退回。
共享單車Gobee.bike在7月18日結束香港業務。（資料圖片／盧翊銘攝）
單車未解鎖已扣錢 累計扣1800元
另一投訴人張小姐今年曾使用某公司的手機應用程式，按照指示輸入車身編號後，卻發現單車鎖無如常打開，雖然她立即關上車鎖試圖終止服務，但不成功，程式更顯示單車已被啟動及開始計時，客戶服務熱線亦無人接聽。最後帳戶內的充值額持續被扣，扣款額達1,800元。幸而經消委會交涉後，公司安排退款。