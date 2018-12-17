【消委會】共享單車投訴增24倍　Gobee.Bike結業令個案暴升

共享單車近年於本港市場冒起，惟其營運方式及服務質素亦有惹人詬病之處。消委會表示，今年1至11月共接獲198宗有關共享單車服務投訴，當中有105宗與已結束本港業務的Gobee.Bike有關，投訴個案較去年同期上升約24倍。

消委會指出，接獲不少投訴個案涉及租單車款項爭議，加上有公司今年突然結業，使部份消費者未能退回剩餘充值額等，引起不滿。消委會建議，營辦商應於手機應用程式內提供清晰收費選項及詳細服務條款等，而消費者亦不宜存放過多充值額以保障自己。