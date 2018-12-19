【共享單車】「光復沙田路面」行動　民間組織自發回收100架單車

共享單車泛濫成災，而自GoBee.bike在約半年前宣佈結業後，路面上仍剩下大量單車。因單車全數上了鎖，放在道路上除了「阻街」，市民根本無法使用。昨日(12月17日)有民間組織發起回收行動，將較早前由街坊一同清理的100部單車，在位於大圍的收集點交予「龍記單車」運走，除了希望藉行動「光復沙田路面」，更希望單車資源得以物盡其用，不致浪費。

有民間組織近日發起回收行動，將較早前由街坊一同清理的100部單車，在位於大圍的收集點交予「龍記單車」運走。(「沙田脈搏」提供)

共享單車Gobee.bike今年7月宣布結業，新界單車店「龍記單車」其後收購了Gobee.bike的二手單車，但市面上單車數量太多，短時間內無法全數清理。民間組織「沙田脈搏」召集人林宇星表示，自Gobee.bike結業，他們已去信Gobee.bike，希望索回按金餘額，同時希望該公司能收拾棄置單車的訴求。除此之外，過去他們亦有向不同的政府部門反映，指共享單車霸佔通道阻礙行人，惟兩方面對此問題都只是不聞不問，「例如喺公共屋邨見到Gobee.bike單車同房署講，房署就將啲單車移出屋邨；喺公園見到同康文署講，佢哋就移出公園……總之移出管轄範圍就算，冇人真係落手去清理。」

「沙田脈搏」希望藉行動「光復沙田路面」，亦希望單車資源得以物盡其用。(「沙田脈搏」提供)

新界東有不少單車徑，過去Gobee.bike也在區內放置了大量旗下的單車，因此Gobee.bike結業，棄置單車的問題也以新界東最為嚴重。早前「沙田脈搏」呼籲街坊，將平日在路上見到的GoBee.bike單車搬到由組織設置各個收集點，集合起來讓「龍記」一併運走，近日他們就將存放在大圍收集點的100部單車一同搬上「龍記」貨車，以便回收再出售，「啲單車放喺街上，除咗好礙眼，亦因為上咗鎖，除咗阻街就冇其他用途，所以我哋先會同其他街坊一齊自己搬車。」

完成了沙田、大圍一帶的工作後，他們可以將回收行動拓展至大埔、北區等地方。(「沙田脈搏」提供)

林宇星指，是次行動十分順利，而龍記老闆對行動表示十分歡迎，昨日也親身到場一同搬單車，未來亦希望回收更多單車，可以「車多幾轉」。而「沙田脈搏」 亦期望，完成了沙田、大圍一帶的工作後，可以將行動拓展至大埔、北區等地方，令社區路面回復暢通之餘，亦令單車資源得以妥善運用。