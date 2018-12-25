【非洲豬瘟】惠州今告失守　再多11間廣東豬場暫停活豬供港

撰文：鄭翠碧
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內地非洲豬瘟持續蔓延，繼珠海、廣州後，惠州市博羅縣亦發生非洲豬瘟疫情，是一周內廣東省的第3個淪陷城市﹗
根據今天更新的中國海關總署內地供港澳活豬註冊養殖場名單，現時總共有18間供港澳活豬註冊養殖場暫停豬隻供港，當中有11間是今日（25日）公布的供港豬場，全部位於廣東省，令廣東省內暫停供港豬場的數字總數升至17間。
內地非洲豬瘟疫情擴大，已逼近香港。（張浩維攝）
根據中國海關總署內地供港澳活豬註冊養殖場名單，截至12月25日，共有18間供港澳活豬註冊養殖場暫停豬隻供港，當中17間位處廣東省內，而其中11間是今天才新增的豬場。
廣東省原有77個供港活豬養殖場，現時有17個暫停輸港後，令受影響豬場佔整體達22%。全國共有154個供港活豬養殖場。
新增的11間停止供港的豬場，其中4間位於非洲豬瘟疫區所在縣：
1「惠州市惠興源農業開發有限公司」；
2「惠州市華奮農牧有限公司蓮花山豬場」；
3「博羅縣泰美畜牧有限公司」；
4「惠州市泉新農牧有限公司」。
另外7間位處非洲豬瘟疫區鄰近縣，包括：
1「東瑞食品集團股份有限公司玉井豬場」；
2「廣東省紫金縣寶金畜牧有限公司」；
3「東瑞食品集團股份有限公司致富豬場」；
4「紫金東瑞農牧發展有限公司」；
5「龍門暉泰畜牧實業有限公司」；
6「惠州市家興畜牧有限公司」；
7「湖南新五豐股份有限公司惠州分公司」。