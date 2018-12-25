【非洲豬瘟】譚仔雲南米線分店豬肝缺貨　未知何時再供應「之忍」

非洲豬瘟於內地蔓延，現時廣東省暫停供港豬場總數為17間，佔省內供港豬場22%。根據食環署的活豬供應量數字，今日（25日）內地活豬供應量又下跌，再度不足3,000隻，較昨日減少逾500隻，為本月至今第二低。 本港不少食肆均有供應豬肉類的食品，包括廣受港人歡迎的豬肝。記者以顧客身份向雲南米線連鎖店譚仔及譚仔三哥的分店查詢，當中有譚仔店員稱豬肝供應已暫停近一個月，未知何時恢復供應。至於譚仔三哥的店員則稱，雖仍有豬肝供應，但因最近來貨減少，故售完即止。

譚仔雲南米線店員稱近日暫停豬膶供應。（網上圖片）

內地非洲豬瘟持續蔓延，廣東省內的珠海、佛山、廣州及惠州亦先後出現非洲豬瘟疫情。當中共有18間供港澳活豬註冊養殖場暫停豬隻供港，而17間位於廣東省內。

一般人叫作豬膶的豬肝，是不少人吃米線和車仔麵必選，記者以顧客身份，向譚仔雲南米線及譚仔三哥雲南米線分店職員查詢是否仍有供應豬肝及豬肉。

不少人吃米線時，都必點豬肝（碗內右下）。（資料圖片）

有譚仔店員爆已無豬肝一個月

有譚仔雲南米線分店職員今晚（25日）稱，今日無豬肝供應。當中旺角分店的店員表示，本月已暫停訂豬肝，未知何時恢復供應；銅鑼灣分店店員也表示，最近豬肝來貨減少，故供應不穩定，同樣未知何時恢復正常供應。

至於譚仔三哥分店，店員則稱今日仍有供應豬肝，不過由於最近來貨減少，售完即止；而豬肉供應則維持正常。

譚仔聘用了不少新移民員工，有時因廣東話讀音不正，而會將豬膶讀成「之忍」，普遍食客都接受。

活豬供應量下跌逾500隻

根據食環署每日更新的活豬供應數字，今日（25日）的總活豬供應量為2,832隻，較周一（24日）減少538隻或16%。

當中內地進口的活豬數量跌幅較為顯著，由周一的3,193隻跌至2,667隻，跌幅為16.5%，為本月至今第三次少於3,000隻，亦為本月第二低，比本周日（23日）的1,874隻多42%。相比本月5日內地進口活豬共有4,842隻，今日少了約2,000隻。今日本地活豬供應，則只由177隻減至165隻。