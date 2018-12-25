【沙中線】無申報弟任港鐵機電經理　港鐵顧問嚴建平：無利益衝突

港鐵沙中線紅磡站工程屢爆醜聞，除港府成立顧問團鑿開石屎進行檢測外，港鐵另委聘獨立專家顧問、工程師嚴建平分析檢測結果，更爆出鋼筋絞牙「扭六圈安全論」，與運房局及屋宇署要求最少扭入八圈、「最多外露兩圈」說法不同。 《香港01》發現嚴建平胞弟同於港鐵工作，擔任機電工程項目經理，而嚴建平自己以往亦曾於港鐵工作多年。嚴建平回覆指，他並無向港鐵申報其弟於港鐵中工作，港鐵是否知悉並不清楚。但他強調自己是公事公辦，並無利益衝突，與胞弟屬不同的工程範疇，更指胞弟並非「老闆級」人士，希望公眾可區分事件，「家事歸家事，公事歸公事」。 嚴建平更回應「扭六圈安全論」，指出只需將鋼筋絞牙扭入六圈便符合結構安全要求，並非必然扭入全部十圈，更坦言「唔係一有飯焦就丟晒煲飯」，否則只會浪費社會資源。

港鐵昨舉行記者會解釋鋼筋絞牙扭入螺絲帽標準，獨立專家顧問嚴建平（左）工程師指出，只需將有十圈的鋼筋絞牙扭入六圈，便可符合拉力要求。（資料圖片／洪嘉徽攝）

昨指鋼筋螺絲頭只需扭入螺絲帽​六圈 遭運房局否定

港鐵沙中線紅磡站層板的鋼筋被指遭剪短，已檢測的十枝鋼筋雖未有被剪短情況，惟卻發現六枝鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽不足40毫米，未達最低標準，可能影響結構。

港鐵委聘獨立專家顧問嚴建平昨在港鐵記者會上，爆出鋼筋絞牙只需扭入六圈便符合工程拉力標準，令外界質疑嚴建平為港鐵「護航」。運房局昨日（24日）晚上發出新聞稿重申，正確安裝螺絲頭的準則，為螺絲頭最多外露兩圈扭紋，扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而一般螺絲頭應有十圈扭紋，即最少要扭入八圈。

稱不知港鐵是否得悉其弟在港鐵任職

《香港01》發現港鐵獨立顧問嚴建平弟弟嚴建安，同為港鐵公司工作，或有利益衝突之嫌。根據港鐵網頁資料顯示，其弟嚴建安在港鐵的高鐵總站屋宇裝備工程，擔任其中一名機電工程項目經理；嚴建平亦曾於港鐵擔任工程師約六年，與港鐵關係匪淺。

記者向嚴建平查詢，嚴建平承認其弟正為港鐵工作，言談中透露並未有向港鐵申報其弟於港鐵工作，但港鐵委聘他擔任顧問時，是否知悉他們兄弟關係卻並不清楚。

港鐵早前鑿開紅磡站石屎。（資料圖片／林若勤攝）

強調「公事歸公事，家事歸家事」​

問及是否經常與胞弟聯絡及需向港鐵申報，嚴建平指有關事情屬於家庭事務及私人問題，坦言「公事歸公事，家事歸家事」，表明不願詳細回答。但他表明其弟剛巧於港鐵工作，而且與自己工作不屬同一範疇，其弟亦非「老闆級」人士，獲聘任前亦未曾向弟透露相關事宜，故不存在利益衝突一詞的說法，但他也不肯透露港鐵委聘他作顧問過程及具體事宜，希望公眾可作區分。

「扭入十格（圈）當然好過六格（圈），但唔係有飯焦就丢晒煲飯！」對於運房局重申及澄清「扭六圈安全論」事件，嚴強調其說法並非「搬龍門」，他認為螺絲頭扭入六圈符合結構安全要求，更指出是為社會利益著想，盡可能在結構安全及社會利益中取得平衡，不想浪費社會資源。但嚴補充指，鋼筋絞牙未有扭入十圈，屬於違反螺絲頭本應扭入十圈的合約，涉事公司理應受罰。

嚴建平認為鋼筋絞牙扭入六圈符合結構安全要求，更指出其想法是為社會利益着想，不想浪費社會資源。（資料圖片）

倪學仁：事先申報最為理想

資深土木工程師倪學仁則指，嚴建平沒有申報胞弟於港鐵工作，仍屬可接受範圍，但事先申報必然最為理想。倪更指嚴建平由港鐵委聘，「幫港鐵講好說話很平常。」

港鐵倉卒表態 變相為禮頓開脫

但對於「扭六圈安全論」，倪學仁坦言言論十分草率，指出作為港鐵顧問的嚴建平，公開表示螺絲頭扭進六圈已是結構安全，其行為完全為禮頓開脫責任。倪解釋指，禮頓才是沒扭入螺絲頭的元兇，惟港鐵卻急於發表螺絲頭扭進六圈便安全的言論，而螺絲頭供應商及政府均同樣表明應「扭入十圈」，如最終以扭入六圈作結但出事的話，禮頓便可撇清責任，最終港鐵「孭飛」，實屬不智。

倪學仁指嚴建平若事先申報必然最為理想。（資料圖片／林若勤攝）

難證同一批物料扭六圈屬安全

另外，港鐵如認定「扭六圈安全論」，需向屋宇署遞交試驗報告，奈何倪學仁指有關批次的物料已全數投入工程，如何可交出有關試驗報告證明鋼筋承載力安全及合格。倪更指扭進40毫米的鋼筋進行測試，也不時出現不合格的狀況，故此供應商才會制定更高的要求，不理解嚴建平如何證明扭六圈的鋼筋可保證達標。

港鐵回覆指，嚴建平有豐富的工程專業知識及經驗，相信能夠提供獨立專業的意見。