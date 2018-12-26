天文台料除夕、元旦跌至11度有雨　菲熱帶低壓料增強　周末入南海

本港今年經歷一個暖笠笠的聖誕假期，今日（26日）日間溫暖，市區氣溫普遍為20度以上。但受強烈冬季季候風持續影響，本港將迎接一個寒冷的除夕（31日）及元旦（1月1日），兩日最低氣溫只有11度，而且有雨，市民外出倒數宜帶備雨具。 此外，位於菲律賓以東的熱帶氣旋會逐漸增強，並於周末進入南海南至中部。

本港將迎接寒冷除夕及元旦。（天文台網頁截圖）

天文台預料華南沿岸地區明日（27日）普遍天色良好，而冬季季候風會在隨後 一兩日增強，該區氣溫顯著下降，風勢頗大。本港將於周五（28日） 顯著轉涼，翌日（29日）氣溫更跌至13至17度。受強烈冬季季候風持續影響，下周初至中期廣東沿岸天氣寒冷及有雨，除夕及元旦當日最低氣溫跌至11度兼有雨，屆時料發出本港今冬首個寒冷天氣警告，並創入冬低溫。

位於菲律賓以東的熱帶氣旋會逐漸增強，並於周末進入南海南至中部。（美國聯合颱風警報中心網頁）

菲律賓以東的熱帶低氣壓逐漸增強

另外，在正午12時，位於菲律賓以東的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約1,370公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向菲律賓中部。天文台預測該熱帶氣旋，會逐漸增強，於周五升級為熱帶風暴。隨後掠過菲律賓中部後減弱為熱帶低氣壓，但隨後再於下周日（30日）增強為熱帶風暴，並進入南海南至中部。