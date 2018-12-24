【氣象冷知識．解構山竹】風暴潮破記錄　香港為何仍算避一劫？

2018年步入最後倒數，盤點今年襲港颱風，9月底的超強颱風山竹必然高佔榜首，且留下多個氣象歷史記錄，例如風暴潮。香港天文台再發布新一集「氣象冷知識」，為「山竹特輯（四）：風暴潮（下）」，重返另一受風暴潮重創的地點杏花邨，由居民重組當日風暴潮來襲的經過，同時解構原來今次山竹引發的風暴潮，雖然寫下歷史紀錄，但幸好有兩大因素，令香港人算是避過一劫，否則後果更是不堪設想。

最新一集「氣象冷知識」之「山竹特輯（四）：風暴潮（下）」，一開首就透過居於港島東區杏花邨多年的居民之口，來帶出山竹所帶來的風暴潮之威力，居民形容海水的威力「是住了多年曾遇過好幾個十號風球都未曾遇過」。

風暴潮下，杏花邨海濱長廊在山竹過後留下一片頹垣敗瓦，據居民比憶述，當日海水湧上岸的情況，較2017年時天鴿更嚴重，令雖然身處高於水平面位置，但卻跟處身海中如同一樣，而邨內停車場被海水灌入後，更有汽車在水中漂流。

評估風暴潮時不單要參考潮汐站所量度出的水位上升高度，更要考慮巨浪拍岸的威力。（氣象冷知識截圖）

颱風除風暴潮更會引巨浪

根據天文台數據，山竹襲港當天，在鰂魚涌的監測站錄得最高潮水高度是3.88米，是該站有記錄以來第二高，但如果單計風暴潮的高度，則寫下1954年有儀器記錄以來的新高。

影片中解釋，颱風除會帶來風暴潮，亦會引起巨浪，故評估時不單要參考潮汐站所量度出的水位上升高度，更要考慮巨浪拍岸的威力，而浪的威力又會受海岸線形狀、座向、海床深度等非天氣因素影響，所以不同地點便會有很大差異，而山竹襲港時，杏花邨便出現巨浪拍岸的情況。

天文大潮水位將多升一米

不過，原來沒有最嚴重，只有更嚴重，當大家以為山竹帶來的影響已經是超乎想像時，卻原來我們算是幸運因為實是避過一劫。

天文台高級科學主任陳世倜解釋，由於當時屬小潮時間，潮水漲退幅度較窄，當日潮水約在海圖荃準以上1.5米，而天鴿來襲時就剛好遇上天文大潮，當時水位再高接近一米，故如果山竹在大潮時吹襲，風暴潮帶來的影響與破壞便會嚴重得多。

風暴潮會因不同地點便會有很大差異。（氣象冷知識截圖）

海水變暖未來風暴潮威脅更大

另一個幸運因素，是曾經有預測山竹會橫過呂宋海峽直撲香港，若然如此，山竹便沒有經登陸而減弱，更威力將更強勁，預期水位便會升得更嚴重。幸好，山竹最後移動路線出現變動，香港才再次逃過一次更嚴重的天氣災難。天文台就曾作出估算，在所有不利因素下，維港水位有機會上升超過5米，而吐露港水位更會上升超過7米。

餘下的問題，是由天鴿到山竹，風暴潮威脅似乎在不斷增加，未來是否會有更強勁的風暴潮來？原來就要視乎氣候變化問題。陳世倜直言，海水變暖令整體海平面上升，而熱帶氣旋的能量主要來自海洋，所以在海水變暖後，可以預計未來將會出現愈來愈強的颱風，在這兩個因素下，香港將來面對風暴潮的威脅會日益嚴重。