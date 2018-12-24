【天氣預報】寒冷天氣警告或跨年　2019年首周料凍冰冰

今晚是平安夜，祝福大家聖誕快樂！由於東北季候風正影響廣東沿岸地區，同時一道雲帶正覆蓋華南，香港今晚將大致多雲。在下午5時，天文台在各區錄得的氣溫，介乎16至18度，天氣略為清涼，如果外出歡渡佳節，就要注意小心著涼。 明日聖誕節的天氣方面，預測明早最低氣溫約17度，但下午部分時間天色明朗，氣溫將回升至約21度。隨著強烈冬季季候風在本周後期抵達華南沿岸，香港在本周後期天氣亦將明顯轉冷，下周日至周三一連四天，最低溫度將降至只有11度，最新的最低溫度概率預報就顯示，寒冷天氣料延續至下周五（1月4日），意味大家可以用厚衣來迎接2019年，寒冬天氣警告更有機會跨年。

在下午5時半，天文台錄得氣溫為18.4度，相對濕度為百分之82。天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸地區，同時一道雲帶正覆蓋華南。

在下午5時，天文台在各區錄得的氣溫，介乎16至18度，天氣略為清涼，如果外出歡渡佳節，就要注意小心著涼。（香港天文台）

不過，這個為華南沿岸地區帶來清涼天氣的東北季候風，將會在聖誕假期稍為緩和，預測本港地區今晚及明日天氣大致多雲，明早最低氣溫約17度，下午部分時間天色較為明朗，最高氣溫約21度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。而隨後一兩日部分時間有陽光，日間溫暖，拆禮物日的最高氣溫，更將上升至24度。

九天天氣預報預測由本周日（30日）起至下周三（1月2日）一連四日，屆時最低氣溫將下降至只有11度，天文台如發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告，或有機會跨年生效。（香港天文台）

除夕凌晨 新界多區氣溫在10度以下

由於強烈冬季季候風在本周後期抵達華南沿岸，屆時香港天氣便將轉冷，風勢頗大及有雨，本周五至下周一離岸將吹6 級風。此外，預料現時位於菲律賓以東的低壓區會逐漸發展，可能在周末進入南海中部。

自動分區天氣預報系統可見，除夕當日凌晨至清早新界多區氣溫，將跌至10度以下。（香港天文台）

根據天文台的九天天氣預報，由本周日（30日）起至下周三（1月2日）一連四日，屆時最低氣溫將下降至只有11度；從自動分區天氣預報系統數據可見，除夕當日凌晨至清早新界多區氣溫，將跌至10度以下，故天文台或有機會在除夕前後，發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告。而寒冷天氣將延續，元旦日晚多區氣溫仍只徘徊在10度左右，意思寒冷天氣警告如果在生效後，或會延續至新一年去。

最低溫度概率預報顯示除夕當天氣溫將介乎10度至11度的概率最高，達50%至60%。（香港天文台）

按較早時的預測數據，最低溫度概率預報顯示除夕當天氣溫跌至10度以下的機率仍高於五成，但今天下午經修訂後的最新預測就顯示，除夕當天氣溫介乎10度至11度的概率暫時最高，達50%至60%；元旦日氣溫相若，但1月2日或會跌至10度或以下，而寒冷天氣更將延續，料最低氣溫最快在下周五（1月4日）後才升回12度或以上，換言之，踏入2019年後的首星期，大家都將在凍冰冰天氣中度過。