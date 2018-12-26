【非洲豬瘟】豬膶供應緊張　來貨少成本增　深水埗維記：驚冇得賣

內地爆發非洲豬瘟，至今有18間供港澳活豬註冊養殖場暫停豬隻供港，昨日（25日）內地活豬供應量下跌至不足3,000隻，為本月第二低。豬隻短缺，就連豬肝（即豬膶）亦缺貨，有譚仔雲南米線分店更已暫停訂豬肝。 深水埗「維記咖啡粉麵」一直以豬膶聞名，記者今日（26日）到現場觀察，現場仍有豬膶麵可售。不過，老闆陳先生指出，豬膶供應自上周起大減，為了維持生意，被迫減少每碗麵的豬膶數量，甚至晚上已售罄。他坦言：「梗係擔心，點樣唔擔心？驚冇得賣。」

「維記咖啡粉麵」仍有發售豬膶粉麵。（朱潤富攝）

豬膶晚上時份已售罄

記者今日到深水埗「維記咖啡粉麵」觀察。店員指出，店舖仍有賣豬膶麵，生意暫時未受影響。

然而，老闆陳先生指出，維記一直向一家供應商購買本地豬膶，但自上周起，豬膶供應大減，供應商亦曾透露，成本會較以前高，真正影響要月底向供應商付款才知道。他又指，近日店內豬膶幾乎「日日清」，甚至在晚上已售罄。

「維記咖啡粉麵」老闆陳先生坦言擔心：「梗係擔心，點樣唔擔心？驚冇得賣。」（朱潤富攝）

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老闆：驚冇得賣

他又指，為了維持生意，現時每碗麵的豬膶數目都有減少。他說，幸而店內會售牛肉，並非完全依賴豬膶，未來亦會繼續營業。不過面對非洲豬瘟疫情加劇，他坦言擔心：「梗係擔心，點樣唔擔心？驚冇得賣。」

他又說，今次並非首例，過去10年前由於面對「哮喘豬」，豬膶一樣來貨緊張。