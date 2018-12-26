半價團購德國寶浴室寶　到期仍未收到貨　逾百人疑墮fb騙案涉30萬

近年網上興起團購，希望以低廉價錢購得心頭好，但不時有相關騙案發生。有讀者向《香港01》透露，一個名為「Swimsky」的Facebook團購專頁，聲稱只需以官方價約一半，團購德國寶牌浴室寶，貨品會經順豐速運發貨，不過有消費者付款後，發現專頁已經刪除，而且無法致電專頁負責人。有苦主表示，原定最遲今日Boxing Day（拆禮物日）收到貨品，但不少人都未收到，現時至少有約150人疑受騙，大約30人已報警求助，有苦主損失逾4,000元，估計一共涉款30萬元。 警方回覆表示，今日於元朗警署及上水警署，接獲10名市民報案，指早前透過社交平台購買電器，之後未能收到貨品，亦未能聯絡賣家，懷疑受騙，共涉約7,300元。警方指，案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。

「Swimsky」的浴室寶售538元。（林太提供圖片）

苦主：FB專頁有讚無彈 不虞有詐

苦主林太向《香港01》表示，本月21日偶然見到「Swimsky」FB專頁，看到原價1,080元的「德國寶htw－220移動浴室寶」，僅以538元的團購價出售。她指由於見到專頁早於2016年已註冊，又未見有人投訴，甚至有人留言稱讚，故不虞有詐，經WhatsApp聯絡賣家。

林太憶述，當時賣家指21日晚上就會截團，顧客經銀行轉帳後，公司就會於23日經順豐發貨，貨物會於24至26日間送到買家手上。到了25日，林太仍未收到貨，打算聯絡賣家了解情況，卻發現「Swimsky」專頁已刪除，而且經WhatsApp發短訊予賣家，只見「單剔」，即對方根本沒有接收訊息。

有苦主稱被騙以$999買鑽石戒指

發現可能受騙後，林太於網上接觸到其他苦主，並成立群組，現時大約有150人。她表示，「Swimsky」除了出售浴室寶，亦有其他產品，有苦主購買1,088元的Lenovo手提電腦，亦有人購買售價999元的鑽石戒指。她續指，有苦主購買了8部浴室寶，損失逾4,000元，估計所有買家共訂購約500部浴室寶，涉款近30萬元，現時已有約30人報警求助。

警列「以欺騙手段取得財產」案件

警方回覆表示，今日於元朗警署及上水警署，接獲10名市民報案，指早前透過社交平台購買電器，之後未能收到貨品，亦未能聯絡賣家，懷疑受騙，共涉約7,300元。警方指，列作「以欺騙手段取得財產」，由相關警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。