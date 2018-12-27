寒潮殺到　消委會推冬日保健特集　教如何選「禦寒」產品

寒潮殺到，天文台指一股冬季季候風會在今日（27日）開始影響華南，隨後一兩日增強，沿岸地區氣溫顯著下降，風勢頗大，除夕將低至攝氏11度，真．冬天終於來臨。 為應對寒冷天氣，消委會整理出「冬日保健特集」系列，教市民購買維他命補充劑和選購口罩的消費知識，以及購買簡稱「浴室寶」的浴室暖風機和熱水爐指南，未準備好「迎冬」市民可留意。

受南下冬季季候風影響，未來數日明顯轉冷。（天文台網頁）

消委會的「冬日保健特集」率先推出口罩篇及維他命補充劑篇，資料分別刊於2017年12月494期及2018年9月503期《選擇》月刊。

消委會去年底公布口罩調查報告，揭示平價口罩表現差，但同樣「天價」口罩的表現也不及「親民價」口罩。（資料圖片／林若勤攝）

氣溫驟降令人抵抗力下降，加上已踏入冬季流感高峰期，為己為人，感染流感當然應戴口罩；在人多擠迫地方，也宜佩戴口罩，以防被傳染，尤其是孕婦及體弱人士等高危群組。

售價相差140倍 每個售$0.75樣本總評滿分

消委會去年測試市面上29款口罩，發現外科口罩價格可相差逾百倍，更有樣本的細菌過濾效率未達到基本防護級別。以5分最高，其中一款幾乎在所有測試項目都獲最低的1分，該產品為內地製的「Disposable Face Masks Two Ply」，沒有牌子名稱，包裝上只有一個女護士戴口罩造型。也有部分樣本的細菌過濾效率低於聲稱，其效能令人存疑。

測試樣本中，每個平均售價由最低0.25元，最貴一個36元，相差超過140倍。不過，售價最高的樣本屬可重用及聲稱有保暖作用，功能與一般口罩不同。如撇除此樣本，售價第二高的樣本亦達每個13元，與最便宜樣本相差近50倍。平均售價最低的樣本，其細菌和顆粒過濾效率僅60.4%及38.6%，總評得1分；至於售價最高的樣本總評只有3.5分。

反而一款僅售0.75元樣本，總評卻獲最高的5分。該產品為「Daiso Color Nonwoven Mask for Men」，為日本Daiso出品，聲稱可阻隔99%的細菌和病毒。

日本Daiso出品的「Daiso Color Nonwoven Mask for Men」在測試中，獲得5分滿分。

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都市人食無定時，大、小朋友有時飲食不均衡，攝取營養不足，不少人會吃維他命丸，以為可有病醫病，沒病強身，尤其是冬天會吃維他命Ｃ，增強抵抗力。

多吃維他命C抗流感？ 過量攝取輕則腹瀉

不過消委會的維他命分析報告指出，服用維他命並非「多多益善」，長期過量攝取，隨時引致反效果。如維他命C雖有幫助製造膠原體、促進傷口癒合、幫助鈣質和鐵質的吸收，更能加強抵抗力等，但長期過量攝入維他命C，可引起腹瀉、噁心、腹部痙攣和胃腸道不適，或引致腎結石。

另人體需要維他命D來維持血液內鈣（calcium）和磷酸鹽（phosphate）的正常水平，以協助骨骼的正常生長等。但長期過量服用可導致血液中出現過多鈣，在動脈或軟組織中形成沉積物，令腎臟和心臟受損，患上高鈣血症（hypercalcemia），有可能引起心律不正、嘔吐、食慾不振、便秘、體重減輕等。如將維他命D補充劑與鈣質補充劑一起服用，可能會增加腎結石的風險。

消委會檢視市面上76款綜合維他命，或單一維他命補充劑的標示成分，發現當中9款產品建議的，當中一粒或一劑就已經是中國營養學會研究的每日「可耐受最高攝入量」上限，長期過量服用或對健康造成危害。當中一款孕婦綜合維他命產品，含有較高的葉酸劑量，達至研究所指的每日最高攝入量1,000微克，有營養師指長期服用或增加新生嬰兒患上自閉症機會。

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近年冬天氣溫可以十分懸殊，不少人會在浴室安裝浴室暖風機，以便在天氣寒冷日子使用。（資料圖片／林若勤攝）

全球暖化下，香港寒冷日子愈見減少，但一旦遇着寒冷日子，可以十分低溫。不少人都會在浴室安裝暖風機，除了乾衣和抽氣用途外，在有需要日子可製暖，避免因洗澡而「攝親」。不過應如何選購？

暖風機製暖表現 最好及最差相距26度

消委會在去年12月的《選擇》中公布，測試市面上10款浴室暖風機，售價約由1,880元至4,800元不等。調查發現，在最高出風溫度方面，「樂聲牌 Panasonic」、「三菱電機Mitsubishi Electric」、「Alasking」、「Drymaster」的表現最好，「Gasense」和「飛歌 Philco」的表現則較差，表現最好和最差的樣本，最高出風溫度可相距26度。測試發現「樂信Rasonic」及「Gasense」未能通過針燄（needle flame）測試，外殼物料被針燄燃點後，30秒內未能自動熄滅，物料阻燃能力不足。

總評最高分的樣本是「Alasking」和「Drymaster」，兩者的表現不相伯仲，不過它們分別的售價是2,580元及3,980元，相差54%，故此「Alasking」的性價比明顯是較好。

Alasking暖風機以價錢較平，性價比較評分相同的Drymaster為高。（資料圖片／林若勤攝）

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消委會測試市面上12款儲水式電熱水爐，發現全數持續供熱時間不超過10分鐘。(資料圖片／盧翊銘攝)

電熱水爐預熱時間長 「熱度」可不足4分鐘

冬天沖個熱水涼份外舒服，但如果選用電熱水爐，就要留意消委會今年10月公布的測試結果。

消委會聯同機電工程署實測12款儲水式電熱水爐，全數通過安全測試。不過各電熱水爐持續供應熱水的時間均不超過10分鐘，最短時間一款更只得4.5分鐘以下；其中「太平洋」電熱水爐，需用23分鐘預熱，但只能換來3.9分鐘的持續溫熱。

測試又假設樣本每年備用時間為1,800小時，每日處於備用狀態約5小時及每度電1.2港元計算，不同容量的樣本每年待機電費不同，其中最高的一款「柏林牌」，每年所需待機電費達109港元，與最低待機電費量的「樂信牌」，相差一半價錢。

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