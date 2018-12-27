【非洲豬瘟】業界傳廣東活豬停供港　食環無正面回應　議員斥被動

非洲豬瘟疫情持續，廣東省77家供港豬場中，有17個已暫停供應活豬到港。本港近日活豬供應量大跌，由過去每日4000多隻，到近期最低只有1800多隻。近日業界傳出，由於內地實行「跨市禁運」的措施，廣東省有機會短期內全面暫停活豬供港的說法。 《香港01》曾多次就有關消息向食環署查詢，食環署連日僅回覆稱「政府會繼續就內地進口活豬的安排與內地相關部門保持緊密聯繫」。有立法會議員狠批食環署「擠牙膏」式回應，而只等內地有關當局通知做法被動，認為情況不可接受。另有立法會議員透露，有零售界 計劃由其他地區進口冰鮮豬肉，作為一旦內地活豬停止供港的代替品。 記者今天再就業界傳聞及議員回應向食環署、食物及衞生局查詢，正等待回覆。

業界及市民均十分關注廣東省有機會短期內全面暫停活豬供港的消息，但食環署一直未有證實消息是否屬實。（資料圖片）

廣東省現行政策指，若有兩個地級以上城市發生非洲豬瘟，生豬將被禁止省內跨市調運。不過，現時所有供港豬隻都需先運往深圳清水河的供港活畜中轉倉，「跨市禁運」或令廣東省活豬無法供港。

記者於25日要求食環署交代，廣東省跨市禁運會否令廣東活豬無法運往位於深圳清水河的供港活畜中轉倉。當時食環署回覆指，根據內地海關總署現行安排，如果在中轉倉內發現死豬，相關部門會對該批豬隻進行剖檢及作非洲豬瘟檢測，以確保豬隻沒有異常健康情況才能運往本港關口，沒有回應廣東省禁令對供港活豬的影響。

26日記者再向食環署查詢，就業界盛傳受廣東省跨市禁運影響，短期內廣東省將停止供應活豬到港的說法向食環署求證。食環署僅回覆稱，現時並無註冊供港活豬養殖場受非洲豬瘟感染，個別供港的內地註冊養殖場因附近其他豬場有非洲豬瘟個案而暫停供港，政府會繼續就內地進口活豬的安排與內地相關部門保持緊密聯繫。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席郭家麒批評港府在事件十分被動，「內地畀幾多(資料)，香港就知幾多」，令港府只能「擠牙膏」式回應。（資料圖片／余俊亮攝）

議員斥港府被動 擠牙膏式回應 令香港面臨大風險

多名立法會議員均批評政府現時做法被動。立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席郭家麒批評，港府做法十分被動，「內地畀幾多（資料），香港就知幾多」，令港府只能「擠牙膏」式回應，情況絕不理想，擔心會令香港的食物安全及畜牧業面臨大風險，「一旦疫情在港發生就損失慘重！」

他認為，食環署及食衞局應加強與內地部門的溝通，甚至應派人到廣東省視察，「應行一轉廣東省，看看供港豬場環境是否惡劣，而非只在香港等，現時無法知道，內地實況會否比所通報的更差。」

立法會漁農界議員何俊賢批評政府未有抽檢從非洲豬瘟疫區進口的豬肉製品，以及未有提高社會大眾的防疫意識。（資料圖片）

議員批政府無抽檢疫區豬肉產品 「係咪要等到打完風先賑災？」

立法會漁農界議員何俊賢則指，疫情影響已經浮現。他相信政府與內地當局有定期溝通，但同時批評政府未有抽檢從非洲豬瘟疫區進口的豬肉製品，以及未有提高社會大眾的防疫意識。

何俊賢指一旦本地豬場有豬隻受感染，整個產業鏈會崩塌，料1.2萬人生計受影響，認為政府做法某程度上漠視業界的需求。何又批評政府宣傳教育工作不足，擔心若有市民將帶有非洲豬瘟病毒的豬肉製品帶到本地豬場，便有可能將病毒傳播，促政府做好宣傳教育工作。

何俊賢指一旦本地豬場有豬隻受感染，整個產業連同運輸業界會崩塌，約12,000個工作崗位會受影響。 （資料圖片／盧翊銘攝）

零售界計劃增加其他國家地區進口冰鮮豬

立法會批發及零售界議員邵家輝則指，有業界人士亦擔心內地活豬斷供本港，正計劃擴大從其他國家或地區進口冰鮮豬肉的規模及數量，惟當局未有「特事特辦」，加快審批申請的進度，只「歎慢板」按一貫程序辦事。邵家輝促請政府配合業界的後備方案，一旦活豬無法供港，港人亦不致無豬肉可食。