本港各項大型基建陸續落成，今年更先後有廣深港高速鐵路香港段及港珠澳大橋開通。造價不菲的兩項大型跨境運輸基建被視為助港進入大灣區門戶，政府更冀能藉此增加訪港旅客及便利貨運業界。不過，通車已逾兩三個月，高鐵的人流不似預期，大橋的車流亦未達估計，為何現實跟政府期望出現落差呢？未來又能否達到促進本港經濟的目標？

港珠澳大橋通車兩個月，惟車流一直低於預期。（資料圖片／林若勤攝）

建造年期逾十年，造價853億元的廣深港高鐵香港段於今年9月23日正式通車。開通至今三個月，但人流卻未如政府預計般理想。每有大型運輸基建落成，大多會為該區帶來人流，帶動樓價和舖租飆升。不過，在西九龍的高鐵站卻未有帶旺毗鄰的佐敦，最近車站的渡船角一帶更是「吉舖」連連。

渡船角在1960年代曾是最旺的碼頭，隨着年代轉變，該區的巴士總站於2003年被徵用作發展高鐵用途，高鐵熱炒起。惟高鐵通車後，出現不少「吉舖」。開業三十年、一直憧憬高鐵通車可帶來人流的和記海鮮飯店東主譚耀強坦言，以前曾想像通車後「近水樓台先得月」，更預計將有多一成至一成半的生意，現實卻是比未通車前更少食客。他說，以往因附近有工程進行，所以未到中午12時，店內已經坐滿「地盤客」，現時因工程完成，這批食客相繼消失，午市客量少近九成，只有三至四枱食客，令其大失預算。他又提到，現時的食客都是本地客為主，因高鐵而至的旅客間中只有一至兩個。

譚耀強指，以往曾想像通車後可有最多一成半的生意，但現實卻是比未通車前更少食客。（張浩維攝）

地盤完工 食店「較以往冷清」

譚耀強估計，因該區老化，加上沒有商場，旅客寧選擇去圓方，幸好其食肆歷史悠久，才有食客慕名而來，唯有努力做好晚市，冀「拉上補下」；在租金方面，譚耀強表示，過往三十年間，租金從6萬元上升至20萬元，他希望業主能「手下留情」或直接減租。

同樣開業逾三十年的知名小食店添記法式三文治，東主許穎頤指，高鐵開通對生意沒甚幫助，他指未通車前，已估計高鐵不會為該區帶來更多的生意和人流，所以對其而言並沒有任何失望。不過他也留意到渡船角一帶比以往更冷清，相信是因地盤已完工，所以人流更少。嘉多利餅屋東主蔡老闆亦指，沒有想像過高鐵可帶來更多的客人，反而「地盤客」減少，令生意跌了5%。

高鐵日均乘客量僅5萬

運輸及房屋局早前向立法會提交的文件顯示，截至11月29日，高鐵的總客量為340萬人次，平均每日為5萬人次，港人乘客和非港人乘客比例為3：7，載客量比政府通車前預算的每日8.01萬少3.01萬人次。

縱使是人流最多的十． 一黃金周，亦未能為高鐵帶來更多的人流，七天的黃金周僅得10月5日達到載客8萬人次。在黃金周期間經西九龍站的出入境人數僅約51.3萬人次，平均每日只有約7.3萬人，明顯未達到政府的預測乘客量；當中內地客佔約八成達41萬多人次，港人只佔8.4萬多人次，其餘為其他訪客。不過，運房局在文件中稱，乘客量並未觸及「乘客量上下限機制」中預期的乘客量下限，故此不需要政府或九鐵補貼。

位處西九龍的高鐵卻未有帶旺毗鄰的佐敦，渡船角一帶更有不少「吉舖」。（張浩維攝）

港珠澳大橋 人流旺貨櫃車稀

另一邊廂，10月24日通車的港珠澳大橋，開通逾兩個月人流不斷創新高，但車流量尤其是貨櫃車，卻遠遜政府的估算。以入境事務處公布通車首月經大橋出入境的人流計算，每日平均有6.8萬人次出入境，當中3.2萬人次經大橋入境，3.6萬人次出境，平均每小時逾2,829人次出入境。

據08年的可行性研究報告，大橋於開通初期的人流，預計每日為55,850至69,200人次，即每小時2,327至2,883人次，通車一個月的平均人數已明顯達標。開通第一個月有三日單日使用人次超過10萬，其中11月17日錄得破紀錄的10.3萬人次。

雖然人流合乎預期，但車流卻跟政府的估算大有距離。運房局數據顯示，車流來回方向每日平均共3,101.7架次，平均每小時129.2架次；各類汽車中，以大橋穿梭巴士及過境巴士最多，合共佔2,021.8架次，其次為小型客車，約1,000架次，普通貨車為58.9架次；本以為使用率最高的貨櫃車卻是最少，平均僅21架次，使用率不足1%。

08年的可行性研究報告指，大橋於開通初期，車流量估計為每日9,200至14,000架次，即每小時383架次至583架次；以一個月的平均數據比較，總車流只達最高預算的22.1%，比最低目標流量仍少66.3%。

港珠澳大橋通車後，大批內地團旅客湧至東涌，引起居民不滿。（資料圖片／張浩維攝）

學者：高估人口和經濟增長

對於高鐵的低客量，經濟學者關焯照認為是意料中事，他指政府早年所做的人流估算，本來就高估了人口和經濟增長，所以現時只是反映出事實。他指，內地近年經濟增長放緩，故此高鐵的回報率固然會低；而高鐵希望吸引長途旅客，但由西九龍站開出往內地主要城市的班次卻比預期少，對內地旅客吸引力不足；同時，前往這些城市的時間亦太長，加上港鐵對旅客的行李大小有限制，故此使不少市民及旅客對高鐵卻步。

大橋多吸三成內地團

兩項基建差不多時間落成，為何大橋的旅客人數卻高於高鐵如此多？香港旅遊促進會總幹事崔定邦分析，高鐵因車資較貴，變相令團費貴約一成，加上港鐵至今未能向旅行社提供團體票務安排，故平均每日僅10至20個入境團乘搭高鐵來港，「北京、上海就更加不會坐高鐵來港，（車程）要八九個小時太長了，旅行團的時間很緊湊，坐飛機直達深圳，再轉到香港，都只是四五個小時。」相比之下，由香港經高鐵出發的旅行團，平均每日20至30團，尤其深圳北、廣州南、潮汕及廈門線路最受歡迎。

永安旅遊發言人說，現時每日平均有20至30團經兩大基建由香港出發，與開通初期比較，增長約三至四倍，預計明年增長持續。過往部分市民怕坐飛機，現時會選擇乘高鐵出行，而且不如飛機會增收稅項，令部分較冷門線路，如桂林、廈門、貴州及江西武功山旅行團有不錯銷情。

不過，永安坦言，因有其他更便宜的交通工具可代替高鐵，如直通車，加上新界區居民未必選擇到高鐵西九龍站出發前往內地旅遊，故港珠澳大橋的報團情況會比高鐵較好，當中以往珠江西面中山、順德、佛山等地的美食、溫泉旅行團尤為受歡迎。

中國旅行社自由行業務中心助理總經理楊世鑫表示，現時平均每日有六至七個高鐵團出發，而經大橋出境則每日有五至六個團，目前行程及安排較開通初期暢順。

貨運業界料三個月後增使用

港珠澳大橋的客量在通車不久後，屢創新高，但車流量卻不似預期，特別是貨櫃車。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉認為，貨運業並不似旅遊業般運作，不是簡單如旅客買一張車票便可上穿梭過境「金巴」旅遊，貨主運貨回內地亦需要委託合適的過關公司，加上協調和簽約需時，所以貨車的數目不會在一兩個月內就有顯著增長。

他又提到，貨物以陸路形式過境的檢查相當嚴格，例如貨物數量跟預期有差距的話，內地部門會將貨物扣留數天，促使貨主不敢貿然轉另一個關口運貨；不過，他對大橋充滿信心，認為再過約三個月，貨運業界會準備好，屆時貨櫃車的使用量料會明顯上升。

業主加租變減租 吸引租戶

高鐵客量不似預期，油尖旺區議員陳少棠稱，以往租戶對高鐵的期望過高，但在通車後到該區的旅客並沒有增加，故此渡船角的店舖生意可謂「慘淡」。他指，雖然生意沒有被帶旺，但部分業主卻非持有相同看法，有租戶向其透露，業主普遍在去年底加租三至五成，當時有不少店主因租金昂貴被「逼走」，以致出現當區有很多「吉舖」湧現。

可能業主及後發覺高鐵效應消失，區內人流漸減少，主動減租。陳少棠稱，曾有舖位減租五成招客。對於目前仍有不少「吉舖」，他認為，因臨近農曆新年，租戶不夠時間裝修，估計至少要過年後始可改善情況。

綜觀而言，「一鐵一橋」開通以來，似乎主要刺激旅遊業及東涌零售業「受惠」，對本港經濟的提振作用，目前仍未有明顯成果，尤其是「天價」高鐵使用人次仍落後目標，當局必須積極推動，免淪為不少人口中的「大白象」工程。

上文節錄於第143期《香港01》周報（2018年12月24日）《高鐵港珠澳橋開通 人流車流未如理想 基建促經濟淪空談？》。

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