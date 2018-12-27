中女涉非禮男友10歲兒案開審　稱覺凍抱緊男童　再啜耳珠彈下體

中年女子被指與男友讀小五的兒子相處時，突叫男童入房傾心事，期間聲稱凍並緊抱著男童，又啜他耳珠及彈他下體等多種方法性侵，男童翌日向社工投訴揭發事件。中女卻否認指控，其律師更指男童為想與親母同住才捏造故事，案件今（27日）在西九龍法院開審。

年約四十歲的女被告在西九龍法院否認非禮男子的10歲兒子。（資料圖片）

女被告L Y L，年約四十歲，報稱從事保險行業，被控於今年2月4日在住所非禮事主X。

控方在庭上首先播放事主X與警方的會面記錄。現年10歲的事主X就讀小五，他 指平時會叫被告為「舅母」，兩人關係良好，被告當X 如親生兒子看待。案發當日被告與X 在廳中摺衫，期間被吿稱有家事與X 商討，兩人其後步入X的房間內。

事主離房被告說明晚再來

事主X稱被吿在聊天期間突稱「好凍」，從後將X抱住。被告又對X 說:「你將來要溝女……」繼而啜他的耳珠十數秒，又伸手摸和彈X 的下體十數秒和撫摸X 心口。X 覺得被侵犯並想離開，但遭被告拉住。最終X 借詞上廁所，離開房間到父親房間與父親過夜，被告則對X說：「聽晚再嚟過。」

X於翌日將事件告知學校社工。X 提及自己當時十分反感，現在亦不想再回到父親家中面對同類的事情。

指被告曾飲紅酒似有醉意

X 其後再交代，指他的親生父母於他五六歲時離異，父親曾經有6至7位女朋友，直至X 三年級（案發前兩年）時認識了被告，被告案發前一年搬與X 和其父親同住。X亦指出被告有飲酒習慣，案發當日亦記得被告曾有飲過兩杯紅酒，當晚似有醉意。

辯方指事主最初只投訴無早餐吃

辯方盤問時指X 的供詞有很多不實之處，例如X一向叫被告為媽咪而非舅母；又指X其實不清楚被告當日是否有醉意；又指被告當晚沒有向事主提及「溝女」等詞等。辯方又指，X 翌日向學校社工作投訴時，只提及父親沒有給他早餐和乘車的費用，而非性侵之事。

事主承認想與親母同住

事主X 在盤問下承認父親升職後減少陪伴他，父親亦曾多次扣起他的零用，又不給予他車費和飯錢，他亦有因經常被責罵感到不滿。事主X在盤問下亦認想同親生母親及其男友同住，但礙於父親反對和母親的經濟問題難以實現。而本案發生後，他得以搬離父親家中及到母親家中居住。

案件下午續審。

案件編號︰WKCC3467/2018