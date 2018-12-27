【非洲豬瘟】內地禁疫區生豬出省出縣　食衞局：據理解本港不受限

中國農業農村部今日（27）發出通知，疫區所在的縣（包括市、區）暫停生豬及生豬產品調出本縣，疫區所在的省（包括自治區、直轄市，下同）暫停生豬調出本省，僅部份生豬及生豬產品獲豁免。 惟香港屬特別行政區，不符上述通知所指的「縣」及「省」定義，到底內地供港豬隻是否同受上述通知所限？《香港01》連續三日向食物及衞生局，與食物環境衞生署查詢，食物及衞生局今晚回覆稱，內地禁運出省的安排，「我們理解供港部分並不包括在內」。

農業農村部禁止疫區生豬運出省及縣外。（資料圖片）

《農業農村部關於規範生豬及生豬產品調運活動的通知》於今日發出，列明疫區所在的縣（含縣級市、區，下同）暫停生豬及生豬產品調出本縣，疫區所在的省（含自治區、直轄市，下同）暫停生豬調出本省，有部分符合特別規定的生豬及生豬產品獲豁免，但也只是限於省內轉運。

值得注意的是，香港屬特別行政區，上述《通知》未提到對特別行政區的相關措施。

國務院12月中禁生豬跨省調運 廣東省採「I級疫情響應」

翻查過去一星期，內地相關部門所發出的通知，廣東省自12月19日珠海市屠宰場爆發非洲豬瘟疫情之後，省內實施「I級疫情響應」，根據農業農村部於2017年9月發出的《非洲豬瘟疫情應急預案》，I級疫情響應的措施，即「發生疫情省份暫停其生豬及相關產品跨省調出，暫停發生疫情縣區的生豬及相關產品跨縣調出」，亦有內媒引述農業部規定指，有疫情省份不得跨市運生豬，令本身無養豬場的深圳及東莞隨即引發「豬肉荒」。

而一份於12月19日發出，由農業農村部辦公廳、公安部辦公廳、市場監管總局辦公廳發布的《關於開展打擊私屠濫宰防控非洲豬瘟保證生豬產品質量安全專項治理行動的通知》，列明「國務院明確禁止發生疫情省份及相鄰省份生豬跨省調運，全國大部分省份生豬只能在省內生豬定點屠宰廠屠宰」。

港府目前未正面回應供港活豬是否受跨市及跨省禁運影響。（資料圖片）

供港運豬車需行駛「綠色通道」 確保不經過疫區

地理上，香港與廣東省相連，所有內地供港豬需先抵達深圳清水河的中轉倉接受檢疫，再運至香港，因此所有運豬車需進入廣東省再轉運至本港。有業界人士透露，供港運豬車在外省行駛時，需經指定的「綠色通道」，無需經過疫區，而進入廣東省後，需繞經無爆發非洲豬瘟疫情的城市，才到達中轉倉。不過業界亦擔心，廣東省的活豬供應遲早會受影響，昨日起（26日）亦有消息傳出，短期內廣東省或停活豬供應，惟至今仍未有官方證實消息。

食衞局：禁運出省不適用供港活豬

食物及衞生局表示，內地活豬供港一向有特定的安排，就農業農村部今天公布有關非洲豬瘟疫區所在省，暫停生豬調出本省的安排，「我們理解供港部分並不包括在內」。發言人稱，根據國家海關總署資料，現時並無註冊供港活豬養殖場受非洲豬瘟感染，而基於防控疫病需要，出現個案和位處/鄰近疫區的供港場將須暫停供港。

發言人表示，特區政府自本年8月起一直就非洲豬瘟疫情和應對工作，與內地相關部門透過不同渠道保持密切溝通和聯繫，在過去數個月，內地相關部門一直致力做好源頭管理和監控，而且在保障本港活豬穩定供應方面做了大量工作，包括宣布有關供港活豬運輸期間檢疫監管工作的多項措施，確保了供港活豬由海關部門嚴格實施檢疫監管，政府會繼續就內地進口活豬的安排與內地相關部門保持緊密聯繫。