【非洲豬瘟】農業農村部：疫區生豬可在省內「點對點」調運

中國農業農村部27日發布了《關於規範生豬及生豬產品調運活動的通知》（以下簡稱《通知》），《通知》要求疫區暫停生豬及相關產品運出，不過，符合特定條件的，可在本省范圍內與屠宰企業實施出欄肥豬「點對點」調運。這意味著廣東省內豬場在符合條件情況下，亦可調運生豬。

非洲豬瘟肆虐中國，接連多個省區出現疫情。（資料圖片）

《通知》要求，疫區所在的縣暫停生豬及生豬產品調出本縣，疫區所在的省暫停生豬調出本省。

《通知》又指，疫區所在縣內的生豬養殖企業符合特定條件的，可在本省範圍內與屠宰企業實施出欄肥豬「點對點」調運，具體辦法由各省規定。

《通知》列出的具體條件包括：豬場過去3年內未發生重大動物疫情；豬場按規定開展非洲豬瘟實驗室檢測，檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陰性等；屠宰場過去3年內無不良記錄，等等。

《通知》還指，規定調運的種豬、商品仔豬以及實施「點對點」調運的出欄肥豬，出欄前15天向當地動物衛生監督機構申報檢疫。

此外，《通知》要求，無論是否是疫區，是否跨省，擬調運種豬、商品仔豬、出欄肥豬均需抽取血液樣品，開展非洲豬瘟實驗室檢測，而非洲豬瘟檢測必須使用符合農業農村部規定的檢測方法或試劑盒。

《通知》又指，「點對點」調運的出欄肥豬，相關信息記錄要保存半年以上。生豬運輸車輛按照指定路線行駛，不得隨意變更路線。跨省調運種豬、商品仔豬的，應主動接受監督檢查，不得裝（卸）載或拋棄病、死、殘豬。承運人應在裝載前、卸載後對車輛進行徹底清洗消毒。