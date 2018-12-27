【綠置居2018】麗翠苑周五起接受申請　累計派表1.25萬份

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣荔枝角道麗翠苑，於上周五（21日）開始派發申請表，並將於本周五（28日）起至明年1月10日接受市民遞交申請表。 截至今日（27日）下午5時，於觀塘的綠置居銷售小組辦事處累計派發約共1.25萬份申請表，並累計約有1萬人次到訪辦事處參觀建築模型和展出資訊。

長沙灣東京街綠置居麗翠苑合共2,545個單位。（張浩維攝）

房委會指，截至今日(27日)下午5時，位於觀塘的綠置居銷售小組辦事處累計派出約共1.25萬份申請表，並累計約有1萬人次到訪綠置居銷售小組辦事處參觀建築模型和

展出的資訊。不過，由於派發申請表的地點眾多、申請表亦可於網上下載，以及在簡化申請安排下，申請「居屋2018」有效、但未能成功購買居屋單位的綠表申請者，毋須就今期綠置居重新遞交申請，故上述的派表數目只是部分數字。

長沙灣的麗翠苑於上周五起開始派發申請表格。（盧翊銘攝）

明日起接受市民提交申請表格

今期綠置居將於明日（28日）起開始接受申請，直至明年1月10日。今期交回申請表，需改到觀塘開源道建生廣場一樓設立的辦事處，而非到樂富房委會客務中心。

今期綠置居將推出位於長沙灣荔枝角道麗翠苑第一至第四座位共2,545個單位，項目的單位面積約184至452平方呎。因應特首林鄭月娥早前推出新房策，麗翠苑將以評估市值42折定價，售價介乎93.25萬元至306.21萬元，平均每平方呎的呎價為6,243元。攪珠預計在明年2月進行，並於3月邀請合資格申請者選樓。