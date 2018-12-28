【綠置居2018】申請者資料不齊白走一趟　4大交表關鍵位你要知

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑，今日（28日）起開始接受申請。由早上8時開始，有市民到位於觀塘的綠置居銷售小組辦事處交表，惟部分人因資料不齊全或去錯地點，白走一趟。 直到10時15分，才有第一位市民成功交表。有居住於屯門公屋的申請者誤以為必須到觀塘交表，情緒激動，大罵：「喺電視賣晒廣告叫人嚟交表，嚟到又叫我去屋邨辦事處蓋印！」 綜觀今早情況，大部分交表者因欠所屬的屋邨辦事處簽署，未能成功交表。《香港01》整合了四大關鍵位，有興趣交表的市民可多加留意！

綠置居申請今日開始，不過並非人人可交表順利。（黃詠榆攝）

1. 申請者分五大類 只有兩類人士需往觀塘交表

根據交表須知，申請者分為五大類別，而交表方式亦不盡相同。因此，申請者需留意自己屬哪一類別，及相關交表方法，以免白走一趟，只有兩類申請人如不郵寄申請表，才需親身到觀塘的綠置居銷售小組辦事處。

一、居於房委會轄下公屋單位的申請人，需到所屬屋邨辦事處核實資格，再由屋邨辦事處將申請表轉交綠置居銷售小組。

二、居於房協轄下出租屋邨單位的申請人，需在屋邨辦事處加簽後，將經核實的申請表，郵寄或自行送交位於觀塘的綠置居銷售小組辦事處。

三、持有《綠表資格證明書》的申請者，則可將申請表連同證明書及申請費用的支票，郵寄或送交綠置居銷售小組辦事處。

四、持有由房署簽發有效《保證書》的房署屋宇事務助理職系人員，須連同《保證書》正本，送交其現居部門宿舍所屬的屋邨辦事處或租約事務管理處。

五、「長者租金津貼計劃」的受惠者，則需送交九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第二層平台申請分組「長者租金津貼計劃」 專責小組。

由此可見，只有第二類及第三類申請人，如不選擇郵寄資料，才需前往綠置居銷售小組辦事處交表。

房委會列出的交表須知。（房委會網站）

2. 曾申請新一期居屋毋須重覆申請 仍需屋邨辦事處加簽

若綠表申請者曾參與今年的「居屋大抽獎」，並未能成功買樓，他們的申請可保留參加今期綠置居，這些申請人毋須再遞交綠置居申請表和繳付申請費。然而，這些申請人仍需經所屬的屋邨辦事處加簽核實。

但是，若綠表申請者於接受綠置屋申請時更改家庭組合，申請者須取消已保留的申請，並重新遞交新的綠置居申請表，需要繳交相關申請費。同時，無意申請綠置居的申請者，可通知房委會取消申請。

3. 帶齊3項重要申請資料

申請者交表時，須提供以下三項申請資料，分別是：已填妥的申請表正本、申請費港幣240元的劃線支票或銀行本票、《綠表資格證明書 - 祇適用於出售綠表置居計劃單位》或《保證書》正本（如適用）。

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑，今日（28日）起開始接受申請。（資料圖片／盧翊銘攝）

4. 1月10日截止申請報名

報名日期由本月28日起至明年1月10日，觀塘的「綠置居銷售小組」將於10日晚上7時正截止申請報名，而各區的屋邨辦事處或其他收表處只會於其個別辦公時間內收取。攪珠預計在明年2月進行，明年3月開始將邀請合資格申請者根據他們的選樓次序前往選樓。