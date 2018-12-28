感慨王全璋妻被拒旁聽　戴耀廷：佔中案審判過程彰顯香港法律公義

佔中發起人兼香港大學法律系副教授戴耀廷周四(27日)，出席港大學生會法律學會主辦的大灣區主題論壇，分享其自身的審判過程經歷時，感慨內地維權律師王全璋妻子被拒入庭旁聽受審過程，戴認為這點正突顯香港和內地的差異，「我哋講大灣區融合，我就首先融合唔到。」 除戴耀廷外、民主黨前主席劉慧卿、自由黨黨魁鍾國斌以及立法會議員何君堯亦有出席是次論壇。戴耀廷在論壇上分享是次審判過程中，因為案中被告眾多，法庭特地預留部份位置讓被告家屬可到場旁聽。這件小事令他感受到香港的法律程序公義得以彰顯，「我睇到法庭很公義地去講各方面證據，無論將來判決如何，我都會覺得這個審訊是公正。」

鍾國斌表示有他有向中央反映若要吸引香港年輕人到大灣區，一定要開放資訊。(洪嘉徽攝)

戴耀廷感慨相比之下，被控顛覆國家政權罪的內地維權律師王全璋，就被當局拒絕其妻子入庭旁聽受審過程，戴認為這點正突顯香港和內地的差異，「我哋講大灣區融合，我就首先融合唔到。」

鍾國斌勸人放心返大灣區

鍾國斌則舉例，指立法會議員陳志全的前助理李煒鋒退出人民力量後北上發展，「他拿20萬上去，現在賺過千萬」，認為若港人肯擺低對政治的見解，內地是一個很龐大的市場。

鍾又認為時下年輕人不願去大灣區發展，除了交通問題外亦因為內地資訊不自由，「無Facebook無WhatsApp」，他表示他有對中央反映過港人的資訊要求已經，「若要你要搞大灣區吸引年輕人，一定要開放資訊。」他又稱「你唔搞搞震無人會理你，成13億人邊得閒理你?」