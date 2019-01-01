【回顧2018】土地大辯論的喜怒哀樂　黃遠輝：百感交集的一年

港人多年來備受房屋問題困擾，為走出土地困局，去年特首林鄭月娥宣布成立「土地供應專責小組」，讓社會來一場「土地大辯論」冀達至社會共識。經過多個月的公眾諮詢，專責小組終於在去年12月31日提交最終報告，為一場歷時16個月的大辯論暫時劃上句號。 作為專責小組主席的黃遠輝接受《香港01》專訪時，坦言2018年為百感交集的一年，充滿喜怒哀樂。面對小組備受各界評擊，當中不乏「傻仔」、「廢柴」等尖酸刻薄的形容詞，黃遠輝仍從未有後悔扛上主席一職，「我從來未想過辭職！」 展望將來，他堅信報告呈現社會主流意見，各界應同心協力推展工作，「睇唔到點解政府要選擇性執行，政府不能凌駕社會上主流共識。」

黃遠輝接受訪問時稱，過去16個月百感交集。

特首林鄭月娥於2017年上任後，隨即稱要讓社會就土地議題來一場「大辯論」。其後更宣布成立土地供應專責小組，委任黃遠輝帶領小組掀起這一場土地大辯論。經過16個月的工作、5個月的公眾諮詢，走過逾180場的活動，小組終於2018年的最後一日，向政府提交最終報告。

歷時五個月的公眾諮詢期於9月26日結束。（資料圖片）

不認同小組諮詢「做戲」

回顧2018年，黃遠輝坦言最大體會亦離不開專責小組的工作，「16個月的工作中可說是百感交集，」回想起公眾諮詢期內的點滴，更是有苦有甜。黃遠輝稱，於諮詢期內不乏批評的聲音，最深刻為論壇內有發言者宣稱小組工作為「做戲」、「假諮詢」，更呼籲在場的公眾不必認真對待，「在那些場合會有點氣。」氣的原因非源於對小組工作的否定，而是言論漠視公眾的投入度，「正值夏天好熱，參與者仍坐於戶外地方認真填問卷，大家都好認真對待。」

解決房屋困局停滯不前 「50年來未有改變」

諮詢期內，小組遭到社會各界的批評，官場內也有人嫌他不合作，甚至有人稱小組為「廢柴」、「傻仔」。面對種種的批評，黃遠輝的態度頗為正面，不但多次於公開場合重提批評，更經常自嘲，「只不過是極少數聲音。」

扛上主席一職可曾有後悔一刻？「對於我自己而言，不會亦從來沒有考慮過辭職。」他更形容，這一次的工作是「社會給予我們的一個機會」。

不過，對於年輕時曾於籠屋渡過的他坦言，目睹社會於房屋議題上停滯不前，令他最感到哀傷，「50年來未有改變，是我們不希望見到。」

黃遠輝坦言香港於房屋議題上，50年來沒有進步。

黃遠輝強調，政府不能凌駕社會上主流共識。 最終報告已提交予政府，社會上不乏對政府取態的質疑，認為「明日大嶼」、「土地共享計劃」等已顯示政府早有前設。不過，黃遠輝則稱報告承載著社會主流意見，有信心政府會接納報告的建議，「這個共識不能被小組或小組成員凌駕，甚至政府不能凌駕社會上主流共識。」

展望2019，大辯論過後如何走出土地困局？黃遠輝認為，是行動的好時機，不但政府不應選擇性執行土地選項，而社會必須同心協力共同推展土地供應方面的工作，「我們沒有多餘空間去選擇做或唔做，就所有可行方案基本上要全速上馬。」