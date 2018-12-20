【土地大辯論】擬發展新界棕地　涉千三公頃　團體斥低估棕土潛力

土地供應專責小組將於本月底提交終極報告，昨（19日）有消息傳出小組已大致完成初稿，3個短中期選項敲定新界棕地、新界私人農地及粉嶺高爾夫球場。本土研究社成員黃肇鴻今（20日）出席港台節目表示，發展棕地為社會共識，惟政府沒有就棕地發展作長遠規劃，又指本港棕土面積應有1,500公頃，並非政府所述的1,300公頃，認為政府低估棕土發展潛力。

有消息指小組已敲定8個土地供應選項，短中期優先選項發展新界棕地。（資料圖片／余俊亮攝）

土地供應專責小組將於月底向政府提交最終報告，有消息指小組已敲定8個土地供應選項，包括3個短中期及5個中長期方案為優先選項，包括新界棕地、新界私人農地、粉嶺高爾夫球場、維港以外填海、東大嶼都會填海、岩洞和地下空間、內河碼頭及新界新發展區等。

本土研究社成員黃肇鴻今（20日）出席港台節目《千禧年代》時表示，小組所指的棕地面積僅得1,300公頃，質疑政府低估棕土發展潛力。他續說，不少新界地方有部份佔大面積的棕土用地，如洪水穚、元朗八鄉等，估算後新界棕地總面積多達1,500公頃，較小組聲稱的1,300公頃多出200公頃，當中有1,000公頃未納入新發展區及具房屋發展潛力的用地内。

他指，本土研究社透過Google Map 、ArcGIS等地圖工具，從衛星圖片及航空照片上辨識棕土的分佈，發展不少棕土用地僅為停車場，更能清晰分別車輛類別，並非如小組所述的重型作業；小組的問卷中提及的330公頃棕土，只佔研究中未有發展計劃的三成，認為政府貶低棕地潛力。

他說，建議政府應以「棕土優先」，並以收回土地條例整頓新界鄉郊規劃。短期內應進行凍結調查，以紀錄棕土現況、加強執法及透明化改劃的程序。中期應加重罰則、重新制訂發展審批地區圖。而長期應策略性重置棕土作業，及修復棕土。