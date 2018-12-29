【冬季流感】公院內科病房佔用率略減9間仍爆棚　聯合醫院達120%

醫管局公布昨天(28日)公立醫院服務使用數字，急症室全日首次求診人次下跌至5,675人次，有1,024人次需轉入內科病房，同日15間醫院內科病房佔用率回落至105%，較前天的110%為低。 不過，基督教聯合醫院的內科病床佔用率仍達120%，位列公院內科病房「爆滿」榜首，而將軍澳醫院、伊利沙伯醫院就分別排第二及第三，分別有118%及116%。

內科病房佔用率方面，基督教聯合醫院升至榜首，午夜時內科病床佔用率高達120%，是惟一仍達120%的醫院。 （資料圖片／盧翊銘攝）

醫管局公布昨日（28日）的公立醫院服務使用數據，全日有5,675急症室首次求診人次，較前一日的6,215下跌540人次，當中經急症室轉入內科的人次就達1,024人次。

內科病房佔用率方面，近兩日九龍東聯網最嚴峻，基督教聯合醫院升至榜首，午夜時內科病床佔用率高達120%，是惟一仍達120%的醫院，而將軍澳醫院就由前天的125%下調至昨天的118%，由榜首回落至排名第二。至於伊利沙伯醫院就為116%。

15間有提供內科病床服務的醫院當中，有9間的內科病房佔用率達到100%或以上，比前天為少。

而截止今日（29日）早上9時45分，威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院的急症室輪候時間均超過8小時，而將軍澳醫院的病人求診亦需等候逾7小時。

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