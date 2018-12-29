觀賞2019年首個日出　先睇你新年運氣　天文台料元旦多雲

2019年即將來臨，不少市民都會趁除夕（31日）到鳳凰山、大東山等地紮營倒數，翌日（1月1日）觀賞新一年首個日出。不過，天文台預測元旦大致多雲，太陽伯伯恐遭雲掩蓋，市民欣賞日出的機會比較細。

天文台今早（29日）錄得13.2度，成為今年入冬最低溫。（林若勤攝）

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2019年1月1日早上7時03分，本港將迎來2019年首個日出。天文台預測當日大致多雲，稍後有幾陣雨，天氣寒冷。氣溫介乎攝氏12至15度，吹北風4至5級，離岸間中6級。天文台的香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報顯示，當日早上5時至8時，本港多雲，恐未能欣賞日出。天文台科學主任羅曉輝就指，目前預測當日欣賞到日出的機會比較細，至於會否能於雲隙中見到，則要「睇運氣」。

元旦早上，本港多雲，恐未能觀賞日出。（天文台網頁截圖）

除了好大機會賞日出無望，本港更要迎接數天寒冷天氣。冬季季候風正為廣東帶來寒冷的天氣，本港今早大部分地區氣溫較昨日低攝氏4至5度，天文台錄得最低氣溫為13.2度，成今年入冬最低溫。天文台預測，本港今日大致多雲，日間部分時間天色明朗及乾燥，晚上天氣寒冷，吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。

受強烈冬季季候風影響，未來數天廣東沿岸天氣持續寒冷，風勢頗大及有雨。由下周日（30日）至元旦翌日（1月2日），本港將一日四日吹北風4至5級，離岸間中6級。其中，元旦翌日最寒冷，氣溫低至11度。預料季候風會在下周後期緩和，廣東氣溫將稍為回升。