【天氣．12月花鳥蟲】地下莖配著它　污水也能種出花

下周寒流來襲,但仍有少數植物默默開花,濕地公園嚴選的本月之花「蘆葦」正是其一。法國哲學家巴斯卡(Blaise Pascal)曾如此說:「人是會思考的蘆葦」(原文為:Man is but a reed, the most feeble thing in nature, but he is a thinking reed),一根根獨立然後成群的蘆葦,看似平凡,卻原來有無窮又意想不到的生命力,它總是能在寒風中搖擺卻不屈不倒;粗而密集,不單成為昆蟲雀鳥的藏身之所,地下莖更有獨特的生態功能,潤物無聲。