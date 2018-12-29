【天氣．12月花鳥蟲】地下莖配著它　污水也能種出花

下周寒流來襲，但仍有少數植物默默開花，濕地公園嚴選的本月之花「蘆葦」正是其一。法國哲學家巴斯卡（Blaise Pascal）曾如此說：「人是會思考的蘆葦」（原文為：Man is but a reed, the most feeble thing in nature, but he is a thinking reed），一根根獨立然後成群的蘆葦，看似平凡，卻原來有無窮又意想不到的生命力，它總是能在寒風中搖擺卻不屈不倒；粗而密集，不單成為昆蟲雀鳥的藏身之所，地下莖更有獨特的生態功能，潤物無聲。

蘆葦的地下莖可以過濾水中的固體廢物。（濕地公園圖片）

蘆葦是重要濕地植物，能適應不同生境如海邊沙地、河岸、池塘，地下莖生長繁殖迅速，因此常看見一幅幅蘆葦床群落，亦成為濕地公園嚴選的12月之花。



事實上，這些隨處可見的蘆葦，更是具有特別的生態功能。濕地公園主管吳楚敏指出，蘆葦的地下莖可以過濾水中的固體廢物，抓住水中的沉積物以減少懸浮粒子，而泥土底下的微生物可以幫助分解有機污染物，分解出的養份就會被蘆葦吸收，故經蘆葦床流出的水，水質能得到改善。

蘆葦常大片生於濕地水邊。（濕地公園圖片）

她又補充，蘆葦因為長得又粗又密，更是很多昆蟲、兩棲類動物及雀鳥的家，「雀鳥鍾意喺蘆葦築巢藏身，所以蘆葦床係有豐富生物多樣性的生境。」秋冬蘆葦花開，濕地公園的原野漫遊徑可看到一片金黃色的花海。