消委會尖沙咀服務中心升級　增加處理投訴設施

消費者委員會尖沙咀服務中心今日（29日）舉行啟用儀式，大堂除增加了兩個接見親身投訴的櫃位外，更設有兩間獨立的會議室，可用作調停消費糾紛之用，以保障消費者的私隱；中心也增設了自助取票輪候系統，方便未有預約的消費者。

消委會主席黃玉山教授表示，尖沙咀服務中心位處香港著名購物區，中心啟用之後，相信可以方便遊客及本地消費者。（倪清江攝）

服務中心位處尖沙咀亞士厘道，樓高三層，增加了處理投訴及諮詢的面積。服務對象除了本地消費者，亦包括遊客。去年接獲2,500個查詢及投訴，以遊客佔最多。

接見親身投訴的櫃位在裝修後增至三個，兩間獨立會議室可用作調停；大樓1及2樓是處理投訴及諮詢的後勤工作區，工作空間經重新規劃和整合後大幅增加，可容納職員增加兩倍至約30多人，當中包括接聽投訴熱線以及處理投訴職員。

接見親身投訴的櫃位在裝修後增至三個，兩間獨立會議室可用作調停。（倪清江攝）

翻新後的服務中心也可借閱《選擇》月刊，更可透過平板電腦瀏覽消委會其他消費資訊。

消委會主席黃玉山教授表示，尖沙咀服務中心位處香港著名購物區，中心啟用之後，相信可以方便遊客及本地消費者，一旦遇到消費糾紛，可更便捷地尋求消委會的協助。