【消委會】全部電熱盤樣本未通過安全測試　黃鳳嫺：結果強差人意

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消委會昨日（17日）發表新一份《選擇》月刊，當中發現9款多功能電熱盤中，無一個樣本可通過全部安全項目。總幹事黃鳳嫺今日（18日）出席電台節目時指，電熱盤的測試結果「強差人意」。她指出，雖然機電署稱產品在安全使用的情況下，不會構成危險，但她提醒，消費者應對產品的要求更高，即使出現突發事件，亦可避免風險。

消委會總幹事黃鳳嫺（右）。（洪嘉徽攝）

黃鳳嫺指出，電熱盤測試結果顯示，無一個樣本可成功通過全部安全測試，形容情況「強差人意」。不過，她稱已就情況查問機電署，署方認為在安全情況下，將不會構成風險，故無要求回收相關電熱盤。

黃鳳嫺又指，作為消費者，對產品的要求應更高，即使出現突發事件，亦可避免風險。她又說，即使機電署表明，只要產品安全使用不會出現危險，但不代表廠商無須改善其設計。

黃又指，曾就測試結果查問相關廠商。有廠商向消委會指出，產品出售前曾經實驗室認證，證明品質無問題。然而，她認為，出產過程的品質控制亦會有影響，故消委會進行測試時，從不會向廠商取貨，而是在坊間直接購貨。

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此外，消委會又發現，當比較19間發卡機構、合共38個有提供現金回贈的信用卡獎賞計劃後，發現有多種現金回贈的模式，所須簽帳額相差可達8倍。

黃指出，相關獎賞計劃的計算方式複雜，認為發卡銀行應增加透明度，方便消費者自行計算及比較不同發卡銀行的優惠計劃，又建議消費者切勿因儲分而過度消費。

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