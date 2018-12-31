【首置上車盤】煥然懿居距港鐵站步程10分鐘　近大馬路恐噪音滋擾

市建局推出的首置上車盤「煥然懿居」，將推出450個單位，售價介乎314.2萬元至660.5萬元，將於1月3日接受申請。 「煥然懿居」位於土瓜灣馬頭圍道及春田街，距離何文田站及黃埔站約10分鐘路程，交通方便。配套方面，項目位置鄰近紅磡廣場、紅磡街市，加上附近有多間食肆，便利市民日常生活需要。 不過，由於項目位於馬頭圍道，大馬路人多車多，住戶尤其是較低層居民恐會受噪音滋擾。

煥然懿居鄰近港鐵站，交通方便。(侯彩琳攝)

市建局於今日（31日）公布首個首置上車盤「煥然懿居」的銷售細節，當中450個首置單位價格介乎314.2萬至660.5萬元，單位面積介乎261呎至507平方呎。項目位於土瓜灣馬頭圍道及春田街交界，佔地約29,000平方呎。其中重建為兩幢樓高30層高的住宅大樓，可提供近500伙單位。當中部分單位預留予受重建項目影響的業主，其餘450伙將以首置盤形式出售。

「煥然懿居」示範單位直擊：

+ 4 + 3 + 2

項目(圓圈示)在港鐵何文田站及黃埔站中間。（Google地圖)

區內配套齊全 10分鐘可到紅磡街市

項目距離港鐵何文田站及黃埔站約10分鐘路程，而距離紅磡站亦僅約15分鐘路程，加上附近有多個巴士站前往九龍及港島各區，交通方便。而項目位於紅磡廣場旁邊，內有多間食肆及銀行，附近亦有超市及便利店等，可滿足生活所需。另外，距離項目約10分鐘路程，亦可到達紅磡街市，有體育館及圖書館等公共設施。

項目距離何文田站及黃埔站約15分鐘路程。（資料圖片）

有不少旅遊巴聽泊在鶴園街。(侯彩琳攝)

附近多內地團到訪手信店及藥房

不過，由於項目位於馬頭圍道，大馬路人多車多，相信難免出現噪音問題。而住宅的後方、於春田街的店鋪大多為提供汽車維修服務的公司，或會對衛生環境構成影響。同樣位於住宅後方的崇志街，亦有提供五金工程，裝飾工程及汽車維修服務的公司，道路上亦不時放滿雜物。

另外，近年土瓜灣區內開設多間藥房、手信店等，吸引大批內地旅行團到訪，出現遊客「逼爆」、旅遊巴違泊的情況，居民入伙後或會遭受影響。而記者今日(31)到現場視察，發現有旅遊巴停泊於鶴園街，亦有內地遊客在附近購物。



+ 3 + 2

年輕市民：「入場費」高有壓力



今年20多歲的鍾先生暫未有置業打算，認為314萬的「入場費」，對年輕人仍有一定負擔，期望入場費能降至100萬至200萬元。他指項目的周邊交通，生活配套亦算方便。他表示期望能在30歲前置業，而置業也是人生目標之一，「人都最重要有瓦遮頭。」

已是置業人士的容先生，感覺314萬的入場費合理，惟認為「煥然懿居」單位面積較小，幸生活相關配套亦齊全。



在「煥然懿居」附近涼茶鋪的店員蔡小姐表示，期望樓盤落成能增加生意。有食肆老闆表示，其餐廳將在樓盤落成後面臨重建，最終要結業，但因決定退休而不感覺可惜。

1月3日接受申請 預計3月抽籤

市建局於1月3日接受申請及派發申請表，預計於2019年3月抽籤，料2019年中可揀樓。首置上車盤項目申請人須為在港居住滿7年或以上香港居民；申請人及申請表上所有家庭成員，須從未在香港擁有住宅物業；同時並無享用由政府、房委會或房協提供的房屋資助。至於入息及資產方面，二人或以上家庭每月總入息介乎57,001至74,100元，一人申請者則介乎28,501至37,050元；二人或以上家庭及一人申請者的資產限額，則分別為255萬元及128萬元。