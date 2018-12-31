【首置上車盤】煥然懿居入場費314萬元　周四起接受申請

位於土瓜灣馬頭圍道、由市建局推出的首個港人首置上車盤「煥然懿居」，今日（31日）公布銷售詳情。 「煥然懿居」將以首置盤方式出售450個單位。項目有8成屬於開放式及一房單位，將以市價62折發售，售價介乎314.2萬元至660.5萬元，呎價為11,692元至13,969元；即最平314萬元可購買261呎的開放式單位。 市建局表示，項目將於周四起（1月3日）至同月23日派表及接受申請，並於明年3月抽籤，6月揀樓，料2020年中入伙。

市建局馬頭圍道／春田街重建項目，預料提供450個首置單位。（資料圖片）

以中小型單位為主

市建局將馬頭圍道／春田街重建項目改為首置上車盤「煥然懿居」，共涉2座。根據市建局公布資料，項目共有493個單位，其中450個單位將撥作首置盤，面積介乎約261至507平方呎。

市建局指出，首置盤以中小型單位為主，當中有82%屬於開放式及一房單位，而一人申請者只可選購開放式或一房單位。

項目預料於明年第二季落成。（資料圖片）

入場費為314.2萬元 設有五年禁售限期

售價方面，項目將以市價62折出售，售價介乎314.2萬元至660.5萬元，呎價為11,692元至13,969元。市建局早前指出，會為買家提供優惠按揭，透過香港按揭證券公司給予最高九成按揭。

根據規定，業主在購入單位的首五年內，不可出售或出租其單位；而在五年禁售限期過後，業主可向市建局繳付補價後，在公開市場出售或出租其單位，市建局不會回購「首置」單位。

+ 4 + 3 + 2

周四起派表及接受申請

煥然懿居將於1月3日起派表及接受申請，至同月23日晚上7時截止，申請為240元。申請者可選擇親身到大角咀福全街6號「市建一站通」取表，亦可選擇網上下載表格。至於遞交表格，亦可選擇親身、網上或郵寄交表。

市建局預料，明年3月抽籤，6月揀樓，2020年入伙。

單身者每月總入息限額為2.8萬至3.7萬元

首置上車盤項目申請人須為在港居住滿7年或以上香港居民；申請人及申請表上所有家庭成員，須從未在香港擁有住宅物業；同時並無享用由政府、房委會或房協提供的房屋資助。

至於入息及資產方面，二人或以上家庭每月總入息介乎57,001至74,100元，一人申請者則介乎28,501至37,050元；二人或以上家庭及一人申請者的資產限額，則分別為255萬元及128萬元。