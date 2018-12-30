入冬最凍6人低溫症入院　1死1嚴重　家庭醫生：長者須注意保暖

受強烈冬季季候風影響，本港今日（30日）天氣寒冷，寒冷天氣警告持續生效，天文台錄得最低氣溫攝氏10.3度，是入冬以來的最低紀錄。醫管局表示，截至今日下午5時，公立醫院在過去24小時共收到6名病人因低溫而需送往急症室接受治療個案，當中1人死亡，1人嚴重。據悉，死者為90歲女病人，而嚴重者為50歲男子。 有家庭醫生表示，低溫症可引致心跳過慢，肝、腎功能受損，嚴重者更會死亡。他又稱，長者控制體溫、自我照顧的能力都較弱，屬高危人士，在寒冷天氣應多加保暖。

天文台預料，未來數天本港持續寒冷。（資料圖片）

醫管局指，6名因低溫而需送往急症室接受治療的病人，年齡介乎50至90歲，其中1人死亡，1人嚴重，4人穩定。醫管局續指，低溫症的主因，是身體失去的熱量較製造出來的熱量多，以致體溫下降至攝氏35度以下；而人體器官機能要在某個合適的溫度下才能正常運作，如攝氏35至40度，低於35度便屬於低溫症。

醫管局又指，如果人體體溫持續下降至攝氏28至30度，則屬危險期，體內任何器官，包括腦部，都可能受破壞，隨時有生命危險。

病癥：感寒意、心跳過慢及血壓下降

家庭醫生鄭志文表示，人是衡溫動物，可將體溫控制在一定範圍，但如果長期於低溫地方，又體弱兼欠缺能量，就可能出現低溫症，最初會先感到寒冷，然後心跳過慢不正常，血壓下降；嚴重時會神智不清，肝、腎功能受損，甚至乎死亡。

鄭志文表示，香港並非嚴寒之地，又多室內地方，理論上較少會出現低溫症，不過長者身體機能較差，控制體溫，以及自我照顧能力都弱，屬於高危人士，應多加注意保暖。

他又提醒，市民應注意天氣變化，部分人若要到郊遊行山，事前應留意寒冷情況，如不幸迷路長期處於室外，就會有發病風險。