【入冬新低】大帽山低見0.5度　市區氣溫僅10.3度再創新低

冬季季候風繼續為廣東帶來寒冷的天氣，本港今早（30日）多區錄得最低氣溫跌破攝氏10度，荃灣及上水分別只錄得7.2度及7.4度，而元朗、沙田、大埔、石崗、西貢北潭涌等地低於9度，而全港最凍是大帽山，錄得0.5度的低溫，持續低於昨日的3.7度。 市區氣溫則錄得10.3度，打破昨日的12.5度紀錄再創今年入冬以來的新低。

天文台數字顯示，本港今早八時半市區氣溫為10.3度，打破昨日早上的12.5度紀錄，再創今年入冬以來新低氣溫。

分區天氣方面，截至早上8時50分，以本港最高峰大帽山的溫度最低，僅得0.5度，低於昨日早上的3.7度；大老山、昂坪只得錄得3.6度，而山頂亦僅得6.4度。

其他地區方面，以新界的平均氣溫較低，荃灣及上水分別只錄得7.2度及7.4度，而打鼓嶺、流浮山、元朗、沙田、大埔、石崗、西貢北潭涌等地低於9度，九龍區則只得九龍城氣溫低於9度。離島方面，坪洲、長洲及橫欄島分別錄9.5度、9.5度及10.5度。

荃灣今早跌穿8度低溫，有「麥難民」至今晨仍瑟縮於快餐店中。（倪清江攝） 寒冷天氣警告已生效逾36個小時 寒冷天氣警告自12月28日晚上8時發出至今仍然生效，已生效逾36個小時。天文台亦於今早6時發出黃色天氣警告。 天文台預測今日大致多雲、天氣寒冷。日間部分時間天色明朗及乾燥，最高氣溫約14度 。今晚有一兩陣微雨。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。展望未來數日持續寒冷，風勢較大 。本週中期有幾陣雨。