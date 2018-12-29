寒流襲港　入夜後市區氣溫跌穿13度　一日兩創入冬紀錄新低

受冬季季候風影響，天文台昨日（28日）發出今冬首個寒冷天氣警告，今日（29日）早上錄得總部氣溫最低只有攝氏13.2度，創入冬新低。下午本港大部分地區的氣溫均較昨日低5至6度，入夜後氣溫逐步下降，於晚上6時半，天文台錄得京士柏最低氣溫為12.7度，跌破13度，同日再創入冬以來的最低氣溫紀錄。

寒冷天氣警告生效，今日日間氣溫較昨日低5、6度。（林若勤攝）

寒冷天氣警告生效 大帽山只有2.3度

根據天文台網頁，於晚上6時30分，錄得京士柏最低氣溫為攝氏12.7度，較今早錄得的13.2度低0.5度，再創入冬以來最低氣溫。市區大部分地區更低於12度，九龍城及觀塘錄得11.3度，將軍澳為11.2度，而筲箕灣亦僅11.2度。而新界地區更錄得近10度低溫，當中荃灣錄得10度，上水亦得10.4度，大帽山更錄得2.3度低溫。寒冷天氣警告仍然生效，另外亦發出黃色火災危險警告。

天文台晚上6時半的分區天氣顯示，各區大致降至介乎11至12度。（天文台網站）

天文台預測，本港地區今晚及明日大致多雲，早晚寒冷及有一兩陣微雨，而市區最低氣溫約12度，新界再低幾度。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約15度。隨後數日持續寒冷，風勢較大。

下周中期有幾陣雨。根據天文台下午4時半公布的九天天氣預報，下周三（1月2日）最低氣溫為11度，其後到下周五氣溫才逐步回升；當中預測將除夕及元旦的最低氣溫調高1度至12度。