【四電一腦】廢電器被棄「屍」街頭、鄉郊　值錢零件被拆僅剩空殼

俗稱「四電一腦」的廢電器電子產品生產者責任計劃至今實施了近五個月，今日（31日）起有關管制措施進一步收緊，且不會設有寛限期，「四電一腦」除修理外，需交由目前8個已申請牌照的回收商處理。 《香港01》記者今早在深水埗視察時，發現不少廢電器被棄置在路邊，部分值錢零件被拆除，當中以雪櫃最多。有清潔工慨嘆，丟在路邊的電器如被貼上食環署貼紙，便要搬回垃圾站待回收。有區議員斥，市民棄置廢電器不違法，故胡亂棄置情況未見改善，但前線清潔工在新例中沒額外獲派資源，卻增加工作量，建議以獎勵增加回收誘因及邀請中小型回收商加入政府回收工作。

部分四電一腦被棄置在路邊，部分值錢零件被拆除。（勞敏儀攝）

由今日起，堆填區及其他指定廢物處置設施（例如廢物轉運站）將不再接收和處置電器廢物；除豁免情況外，任何人貯存、處理、再加工或循環再造（不包括修理）電器廢物，均須取得環保署根據法例發出的廢物處置牌照。進口或出口電器廢物亦須領有環保署發出的許可證。

廢電器值錢零件被拆走 棄「屍」街頭

《香港01》記者今早到深水埗視察，在醫局街及海壇街視察近1小時，已發現有7部雪櫃、5部洗衣機、4部冷氣機及2部打印機被棄置在路邊，當中部分電器的摩打及顯示屏被拆除，內藏垃圾，倒落在垃圾桶旁。

有雪櫃的摩打及櫃門被拆走，只剩下空殼，只能暫存垃圾站留待持牌回收商帶走。（勞敏儀攝）

在醫局街垃圾收集站內，也堆積十多部打印機，另有一部雪櫃櫃門及摩打被拆走，有清潔工稱「啲人拆晒，丟喺條街，我哋都要去收」。至於市民能否自取站內電器，清潔工指電器數量已記錄在案，必須交予歐綠保處置，並解釋「今日開始好嚴，要查喇」。

清潔工怕被誤會盜竊 街上棄置電器不會馬上清走

另有清潔工表示，並非所有丟到街上的電器會馬上被清走，「我驚人哋要，但又執咗人哋，廢事畀人話偷嘢要上法庭」，除非食環署接獲街坊投訴，並在街邊電器貼上貼紙，才會清走。

↓↓↓深水埗「四電一腦」棄置情況↓↓↓

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廢電器無人清走 區議員：與新例實施前無分別

西貢區議員李家良今早也在南圍、蠔涌等一帶視察，1小時內已直擊有近20部「四電一腦」被棄置在路旁、垃圾桶旁及垃圾站，部分隱藏在垃圾堆中，部分更被拆除仍有利可圖的摩打。他指，有電視機被丟在街上超過一周也無人清走，相反其周邊的垃圾卻已被清理，認為棄置情況與今年8月新例實施前並無分別。

李稱，有居民反映政策擾民及欠成效，建議以獎勵模式代替徵費；又認為食環署被環境局新例「綁手綁腳」，皆因市民棄置「四電一腦」並不違法，但負責清潔的前線人員只增加工作量，沒有額外增加資源處理，未來會繼續向環境局反映意見，例如建議歐綠保邀請中小型回收商做地區「駁腳」，加快回收效率。

↓↓↓西貢「四電一腦」棄置情況↓↓↓

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回收商選擇性收機：基層租戶成主要客戶

從事回收業超過20年的蕭先生表示，雪櫃回收價由數十元至數百元不等，再變成二手電器則賣得數百至千元不等，主要客戶是基層租戶，但坦言「依家都無咩做，搵唔到錢」，回收量大不如前。

他坦言，拆解雪櫃幾乎無利可圖，皆因摩打只賣得數十元，加上體積龐大，一個四十呎貨櫃也裝不到200部雪櫃，增加運費負擔；相反體積較小的電視則可賣到非洲，每部賺數百元。有南亞裔人士搬來兩部冷氣機，蕭先生未檢查已拒收，坦言「冬天無人買冷氣，夏天先再收」。

環保署早前指，「二手四電一腦」免受《廢物處置條例》規管，但回收商的測試或維修紀錄應妥善保存，隨時交予有關部門查閱。蕭先生表示，未曾聽聞有關安排，也沒有書面維修記錄，並指「啲機喺晒度，可以隨時過嚟睇」。