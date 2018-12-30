【撞樣】開心樂園餐送「任何仁」玩具？　人型公仔都係救人英雄！

開心樂園餐是大朋友小朋友的童年回憶，有網民在連登討論區發文，貼出到麥當勞用餐的相片，稱隨開心樂園餐附送的玩具為一藍色人型公仔，看起來與消防處的吉祥物「任何仁」非常相似，更配有一條白色繩，猶如懂得游繩救人的消防員。有網民看過相片，直言「第一眼信咗」，誤以為麥當勞與消防處合作推出「任何仁」公仔，直至看到玩具的包裝才知道原來是一套電影的角色。

有連登討論區網民昨發文稱開心樂園餐附送的玩具與消防處的吉祥物「任何仁」非常相似。（連登討論區圖片）

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該名連登「巴打」昨日以「M記開心樂園餐送任何仁！！」為題發文，貼出自己到快餐店吃開心樂園餐的相片，指隨餐附送的玩具與消防處的吉祥物「任何仁」外型相似。

從樓主上載的相片可見，隨餐送贈的玩具為一隻藍色「Q版」人型公仔，左手連着一條白色幼繩，「仲識拉繩救人」，驟眼看起來的確與以超緊身藍衣造型聞名的「任何仁」有幾分相似。

其實貌似任何仁的玩具公仔共有8款，每款都附有表情貼紙，玩家可按喜好自行貼上。（01記者攝）

帖文一出引起其他網民注意，有人幾乎被樓主的標題騙到，誤以為快餐店真的與消防處合作推廣，直言「第一眼信咗，直到睇到包裝張貼紙」；原來近日隨餐附送的玩具是快餐店與近日上映的電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》聯乘的精品，整個系列共有8款不同款式的英雄人物，包裝內附有貼紙，供玩家自行選擇並貼上淨色公仔身上，只要貼上貼紙，「任何仁」便會變身成為蜘蛛俠。

隨餐送贈的藍色「Q版」人型公仔與以超緊身藍衣造型聞名的「任何仁」的確有幾分相似。（資料圖片）

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不過，無論玩具吸引與否，有網民則因近日麥當勞停止派發飲管一事耿耿於懷，明言無論玩具如何吸引，只要餐廳不派飲管便罷食，更於帖文留言指餐廳一邊「走塑」停派飲管，一邊卻製造大量塑膠玩具是非常諷刺，看來相關風波仍未平息。