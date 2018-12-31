香港賽馬會3月23日從化馬場首辦速度馬術賽　不設博彩及直播

香港賽馬會與從化區政府合作將於明年3月23日，在從化馬場舉辦首項純演示性速度馬術比賽。5場賽事除了安排香港賽駒、練馬師以及騎師參與外，也會依據本港規格，進行馬匹抽樣檢驗、化驗、獸醫規管事務及其他賽事管制措施。要留意的是，馬會不會就當日賽事提供博彩安排，有關賽事也不會進行即時直播，每場賽事的轉播將延至賽事開跑後15分鐘在香港播出。

從化馬場擁有標準的跑道。（香港賽馬會提供）

應家柏：發展大灣區馬術產業

馬會行政總裁應家柏表示，為支持從化發展成為國家及國際旅遊勝地的願景，馬會將舉辦速度馬術比賽，以展示純種馬匹的美態和速度，以及世界級騎師在鞍上的英姿。而從化馬場也可為大灣區的馬術產業發展，提供重要的支援平台；透過培育達至國際水平的本地馬術勞動人口，從化馬場也具潛力協助全國的馬術運動發展。

馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，現時從化馬場約九成員工在從化或內地其他地區招聘，並為員工安排參與一個獲國際認可、且在香港過去數十年成功培育出大量馬業人才的培訓計劃。他指，從化員工掌握的專業知識和技能涵蓋各項工種，包括馬匹護理、騎術和有關馬匹訓練的策騎指示、獸醫學，以及釘甲等，未來會拓展至包含所有賽馬專業範疇。

夏定安指，速度馬術比賽賽日將根據香港賽馬日的標準及安排進行。按照馬會的《賽事規例》，當天的5場賽事除了只會安排香港賽駒、練馬師以及騎師參與外，也會實施香港所必須的措施，包括馬匹的抽樣檢驗、化驗、獸醫規管事務及其他賽事管制措施。

從化馬場是一個擁有頂級設施的純種馬匹訓練中心及馬場。（香港賽馬會提供）

馬會市場及國際業務拓展執行總監張之杰又表示，因應内地的法規和政策，馬會不會就當日賽事提供博彩安排，有關賽事也不會進行即時直播；而每場賽事的轉播將延至賽事開跑後15分鐘在香港播出，內地指定媒體則於每場賽事開跑一小時後播出。