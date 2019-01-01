內地旅客無緣看劉德華演唱會 轉戰元旦賽馬日成功「贏馬」

新年伊始，在元旦日有不少馬迷到沙田馬場觀賽，順便測試一下自己的運氣。有內地遊客來港原本打算看劉德華演唱會，但演唱會因劉德德華患感冒而取消。他們一行人轉戰馬場，在頭場便成功「贏馬」，希望好運能延續至整年。 又有馬迷表示，斷斷續續來了8年元旦賽馬日，認為如同一種「賭仔儀式，當行個好運！」

適逢元旦賽馬日，不少馬迷到沙田馬場觀賽。（張浩維攝）

賽馬會今（1日）於沙田舉辦「好運1月1賽馬日」，合共11場賽事，頭場於下午12時半開跑。而今年馬會的元旦禮品為「好運手提袋」，入場人士可獲贈一個。

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買黃牛票看劉德華演唱會 四人損失2000元

廣西旅行梁小姐一行四人來港，其中一項活動便是來馬場感受氣氛。她此行原本目的是看劉德華演唱會，早前每人以一千多元「黃牛票價」買入原價980元的12月31日場次。可惜劉德華於前日（30日）因確診流感，宣布取消餘下的所有場次。梁指，得知消息後有少許失望，但亦只能無奈接受，「都冇辦法啦，華仔身體唔舒服。」他們認為自己損失不算慘重，四人合共約損失約2,000元，但暫時仍未得知退票詳情。

雖然未能成功看華仔演唱會，但梁小姐在元旦賽馬日頭場便成功「贏馬」，但未知確實贏了多少。她笑言，只買了50元當湊熱鬧，希望好運能夠延續至一整年，新年願望是：「新年發發發！」

來自廣西的旅客梁小姐（右二）原打算來港看劉德華演唱會，得知演唱會取消後，坦言有少許失望。（黃詠榆攝）

馬迷加碼投注 盼新一年可盡早結婚​

馬迷王先生自18歲起，斷斷續續已來了8年元旦賽馬日。他笑言除了元旦外，年初三亦是馬迷的重要日子，「你可以講俗啲，身為一個賭仔，我覺得係一個儀式，當係行個好運，甚至係新一年有新開始！希望贏多啲！」他更指，若果不來，心中會感到不踏實。他透露今日投注亦平日更大手筆，亦相當有信心，「平時一千幾百，今日咪賭三、四千囉。」

談及新年願望，王希望香港、賽馬會在各方面有更好的發展。而至於個人的新年願望，坦言已單身了兩年，希望能夠「盡早結婚，每一年都有呢個衝動。」

馬迷王先生指，自18歲起，斷斷續續已來了8年元旦賽馬日。（黃詠榆攝）

你可以講俗啲，身為一個賭仔，我覺得係一個儀式，當係行個好運，甚至係新一年有新開始！希望贏多啲！ 馬迷王先生

李先生及太太今日亦一同入場觀看賽時，取得馬會贈送的環保袋。李太解釋入場全因一時興起，「因為我都未睇過賽馬。」李生只花了40元投注，希望測試一下運氣。李太表示，新年願望是身體健康，除此之外，亦希望香港社會可更和諧，「喺政制方面，有啲妥協咁咪好啲，唔好劍拔弩張咁。」