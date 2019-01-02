【ICAC 45周年】廉署鬧市快閃請飲咖啡　商場擺檔供市民「打卡」

一般市民都不希望被廉政公署帶往總部（ICAC）「請飲咖啡」，但對「飲咖啡」的滋味感好奇。上世紀70年代，時任港督麥理浩於《施政報告》中提出成立向港督一人負責、獨立於政府架構的公署，致力打擊貪污；踏入2019年，適逢ICAC成立45周年，並舉辦一連串宣傳活動，市民將可在尖沙咀及銅鑼灣試飲廉署人員乆「快閃」方式派發的咖啡，分享攜手反貪的訊息。

「誠果」活動介紹：

1月18-20日 尖沙咀海港城

1月25-27日 銅鑼灣時代廣場

「快閃咖啡分享」- 在商場設有大型攤位，以「快閃方式」向市民派發廉署咖啡。(數量有限，派完即止，廉署將於「全城‧傳誠」facebook 公布活動細節。)

「人人有份」 - 除咖啡外，市民參與攤位內活動將獲贈廉署45周年紀念品(DIY布袋、行李牌和多功能旅行儲物袋等)。

「共證誠果」- 廉署將於「全城‧傳誠」facebook推出活動，邀請1974年出生及2月15日生日的市民到攤位換取限量版紀念品。

「自拍必選」 - 現場設有超大型廉署咖啡杯擺設(見圖)，並有以文青主題及港式冰室造型設計的「selfie wall」，供市民拍照、打卡。

「分享喜悅」 - 可即時like廉署「全城‧傳誠」facebook專頁及分享照片。

2月15日

廉署成立紀念日，一輛印有廉署45年周年宣傳標語的電車將會穿梭港島市區，在數個指定電車站「突襲」，向市民派發「廉署咖啡」及紀念品。

(三輛印有宣傳標語的電車亦會在2月1至28日期間在市面行駛)

廉署「全城‧傳誠」facebook將公布活動細節，鼓勵市民上載廉署電車照片換取限量版紀念品。

名書法家華戈（馮兆華），活動主題為「誠果」兩字親筆題字。（ICAC圖片）

總警司貪污案 推動ICAC成立

廉政公署於1974年由港督麥理浩拍板成立。60年代至70年代，香港經濟發展迅速，公職人員貪腐問題漸趨嚴重。該署未成立前，擔任總警司的葛柏被警隊反貪污部發現擁有大批來歷不明的財富，葛柏意識到自己成為被調查的對象，申請提早退休，並在警隊搜得證據前逃離香港，引起香港社會強烈反彈。1973年10月，麥理浩向立法局宣讀《施政報告》，提出成立總督特派廉政專員公署，公署於翌年2月成立，並調查葛柏案，最終成功把葛柏緝捕。

有指嫌疑人被邀請往ICAC助查時，都會被問是否想飲杯咖啡，「廉記咖啡」於是成為了接受ICAC調查的代名詞。